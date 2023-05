Madagascar: Tournoi Inter-médias - 32 équipes pour deux titres

C'est parti pour le tournoi inter-médias. 32 équipes, 22 pour le football et dix pour le basket-ball mixte seront en lice pour les deux titres en jeu, au stade Barea Mahamasina, demain 6 mai.

Rendez-vous phare de tous les personnels qui sont impliqués dans le monde des médias venant des quatre coins de l'Ile. Le tournoi inter-média organisé par l'ordre des journalistes de Madagascar (OJM), en collaboration avec l'Union des Journalistes Sportifs de Madagascar (UJSM) et les Journalistes basketteuses (JOBA), se déroulera demain, au stade Barea Mahamasina (annexe). 32 équipes, 22 pour le foot à 7 et dix pour le basket-ball mixte, issues des organes de presse et association des journalistes pour les régions se disputent les deux titres en jeu.

Pour le foot à 7, les participants sont répartis en six groupes de trois et un groupe de quatre. Les deux premiers de chaque poule obtiennent le ticket de la huitième de finale avec les deux meilleurs troisième. Les phases éliminatoires ainsi que le huitième et le quart de finale se joueront sur une durée de 15 minutes. En demi-finale et finale, le temps de jeu sera multiplié par deux, soit 30 minutes. Tous les matchs seront jugés par des arbitres de la ligue d'Analamanga. Pour le basket-ball mixte, dix équipes sont en lice et classées en deux poules de trois et une poule de quatre. Les deux premiers ainsi que les deux meilleurs troisièmes seront qualifiés pour le quart de finale. Une équipe doit comporter au moins une femme sinon elle est forfaite par défaut.

Les vainqueurs seront récompensés d'une coupe et des médailles. L'événement entre également dans la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai dernier. L'objectif est de réunir les journalistes et le monde des médias pour promouvoir leurs métiers. L'évènement sera marqué par un match de gala entre les personnels du Ministère de Jeunesse et sport (MJS) et les femmes journalistes. L'UJSM jouera face à la sélection des politiciens. Il y aura également des concours de tirs à trois points et un concours de jonglage ouvert à tous.

Les répartitions de groupe :

Foot à 7 :

Groupe A : MIDI 1 - Fréquence Plus - Ultima Medias 1; Groupe B : TV Plus - ORTM - Groupe PREY; Groupe C : Ilontsera - Bira Medias FC - Kolo TV; Groupe D : Ultima Medias 2 - MaTV - Iarivo Radio; Groupe E : Groupe PREY 2 - Groupe Dream'in/IBC - DRCC Analamanga; Groupe F : RDB - MIDI 2 - MBS; Groupe G : RVS - Real TV - Record - TNTV.

Basketball mixte :

Groupe A : Sifaka - Kolo TV - TV Plus - Groupe PREY; Groupe B : Free communication - ORTM - RVS; Groupe C : Dream'in/IBC - MIDI - Ultima Media.