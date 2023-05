Madagascar: Une patience mise à rude épreuve

Les usagers de la Jirama font maintenant contre mauvaise fortune bon coeur. Ils semblent maintenant s'être résignés à subir ces délestages contre lesquels ils ne peuvent rien.

Ils s'étaient réjouis d'un retour à la normale, mais c'est un retour aux pires moments de l'année dernière auxquels ils ont droit en ce moment. La direction de la société d'Etat ne s'étend pas outre mesure sur les causes de ces longues coupures de courant et elle essaie de faire avaler la pilule de la manière la plus habile possible. Les consommateurs semblent s'être résignés et attendent la suite des événements avec philosophie.

Une patience mise à rude épreuve

La Jirama a renoué avec les habitudes qui semblaient appartenir à un passé révolu. Les usagers sont véritablement cueillis à froid par la durée de ces délestages journaliers. Ils avaient entendu que la société d'Etat avait des difficultés d'approvisionnement en fioul pour faire tourner les turbines de ses centrales thermiques, mais ils n'avaient pas pensé que cela aurait des conséquences aussi graves.

Les délestages sont tournants, mais cela n'empêche pas les désagréments ou même les pertes qu'ils subissent. Les messages postés sur les réseaux sociaux ne sont pas aussi virulents que dans le passé et on voit que les Malgaches ont décidé de prendre leur mal en patience. Les problèmes de la société d'Etat sont graves et ils ne se résoudront pas facilement. Les autorités se doivent de prendre le taureau par les cornes.

Mais dans l'immédiat, il faut parer au plus pressé et essayer de convaincre les pétroliers d'ouvrir les robinets. Ce qui arrive en ce moment était prévisible, mais cela s'ajoute à toutes les épreuves que les Malgaches doivent affronter. Ces derniers essaient de s'organiser pour en souffrir le moins possible. Ils se sont résignés à leur sort. Néanmoins, le stoïcisme dont ils font preuve a des limites.