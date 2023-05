Madagascar: 14e édition de la FEPA - Vulgarisation de techniques d'élevage plus performantes

La 14e édition de la Foire de l'Elevage et de la Production Animale (FEPA) se déroule depuis hier jusqu'à dimanche dans l'enceinte de la MPE (Malagasy Professionnels de l'Elevage) à Nanisana.

Près de 77 exposants représentant tous les maillons des chaînes de valeur dans le secteur de l'élevage ont érigé 130 stands, dans le cadre de cette manifestation économique. A titre d'illustration, les fournisseurs d'alevins et de poussins d'un jour y présentent leurs offres pour aider ceux qui sont intéressés à se lancer dans les activités apicoles ou l'aviculture.

Tous les intrants nécessaires à la bonne conduite d'élevage, voire la construction de l'habitat des animaux à élever et leur alimentation, ainsi que les nouvelles races des différents animaux d'élevage, seront également exposés lors de cette foire, sans oublier la commercialisation des géniteurs. « Une des grandes particularités de cette 14e édition : les techniques d'élevage plus performantes seront vulgarisées afin de soutenir les éleveurs pour les professionnaliser tout en améliorant leur rentabilité », a expliqué Rojo Randrianarimalala, la responsable de communication de la MPE.

Flambée des prix du maïs

Parlant de l'élevage de poulet gasy, entre autres, elle a annoncé la mise à disposition d'une nouvelle technique pour les acteurs de cette filière habitués à pratiquer l'élevage extensif. Pour sa part, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Dr Raymond a annoncé qu'une politique d'approvisionnement en intrants sera mise en place au profit des éleveurs pour contenir la flambée des prix du maïs destiné à l'alimentation animale, qui ont atteint 2 500 Ar/kg l'an dernier. Certains éleveurs ont ainsi dû arrêter leurs activités.

Dans la foulée, la MPE, seule association interprofessionnelle opérationnelle dans ce secteur porteur, propose des offres promotionnelles de formations sur différentes filières d'élevage pour ceux qui s'inscrivent pendant cet événement. En outre, les visiteurs auront l'occasion de découvrir et de déguster les différents produits dérivés de l'élevage. On peut citer, entre autres, les langoustes, les produits laitiers, les brochettes de thon, de chèvre et de lapin, les oeufs de poulet gasy et bien évidemment les poissons vivants qui sont très prisés des consommateurs.

Des conférences-débats sont organisées vendredi et samedi. Arbiochem group y interviendra entre autres sur le thème « Investir dans le monde de l'élevage ». La MPE collabore aussi avec une vingtaine d'écoles publiques et privées dans la capitale pour faire connaître aux élèves les différents animaux d'élevage et leur utilité dans la vie quotidienne.