Madagascar: ASIEF - Sommet national - L'organisation prête à 70% à Toamasina

Dans deux mois et demi, ce seront les retrouvailles des fonctionnaires sportifs à Toamasina du 28 juillet au 12 août 2023 pour le championnat national.

Le week-end dernier autour du Lac Anosy, c'était la rencontre des férus d'athlétisme et de course de VTT de 9 départements ministériels. Plus de 200 participants, jeunes et moins jeunes, se sont rués à Anosy pour cette compétition organisée par l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF). Les victoires ont été partagées, mais le plus important reste ce coup d'envoi des compétitions.

Les championnats régionaux battent actuellement leur plein. Cette année, les sommets nationaux se tiendront à Toamasina du 28 juillet au 12 août prochain. « Nous sommes déjà prêts à 70%. Plus de 20 000 fonctionnaires, issus des institutions et des départements ministériels des 23 régions, sont attendus dans la Ville du Grand Port », a souligné Jean Aimé Andrianarison dit John Love, président de l'association. Comme lors des précédentes éditions, pendant deux semaines, ces fonctionnaires sportifs se mesureront dans plusieurs disciplines sportives individuelles et collectives.

Ce n'est pas uniquement les sportifs en activité qui participent aux compétitions de l'ASIEF, mais également les agents retraités, toujours actifs, qui continuent de faire du sport. « Dimanche, les aînés nous ont donné une bonne leçon car pratiquer des activités physiques et sportives n'a pas d'âge. Je réitère encore que le sport est un médicament gratuit pour prévenir certaines maladies et avoir un corps en bonne santé surtout.

Je lance toujours l'appel à tous les agents de l'Etat à faire du sport au sein de l'ASIEF », continue le numéro Un de l'association. Dimanche dernier, une femme âgée de 74 ans a participé à la course d'athlétisme. Les compétitions régionales sont des étapes obligatoires pour pouvoir participer au championnat national dans la capitale de l'Atsinanana.