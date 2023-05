Congo-Kinshasa: Musique classique - Le duo Cziffra en concert à l'IFC

Le duo Cziffra, composé des pianistes concertistes Ludmilla Guilmault et Jean Noël Dubois, va proposer un spectacle passionnant, le 12 mai, à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire. Pendant ce concert, l'exotisme, sonorités pittoresques vont s'affirmer au travers de la fringale de leur musique, pittoresque du romantisme.

Talentueux, décalés et remarquables musiciens-interprètes, Jean-Noël Dubois et Ludmilla Guilmault entendent démocratiser la musique, l'emmener partout où elle n'est pas entendue. Pendant le concert, ils offriront aux spectateurs un programme vibrant, poétique et virtuose.

Le duo Cziffra se forme en 2007 lors d'une rencontre fortuite entre les deux artistes. L'osmose et l'entente des deux sont telles qu'ils décident de jouer ensemble. Les deux sont très différents, n'ont pas la même énergie mais malgré tout, ça fonctionne.

Ludmilla Guilmault possède une énergie intérieure, sa vie a été construite comme un pèlerin avec son bâton, dans le but d'amener la musique dans les lieux de souffrance, de proposer les soins palliatifs avec des musiques plus douces. Une nomade qui exprime sa musique autrement avec sa souffrance intérieure.

Par contre, Jean-Noël Dubois est un pianiste qui possède une technique diabolique au service d'une grande sensibilité et d'une générosité naturelle rare, d'après son maitre, Pierre Sancan. ll sera remarqué par le pianiste György Cziffra avec qui il travaillera le répertoire Lisztien et la transcription.

Après une vie consacrée à l'enseignement et à la restauration des pianos anciens en Charente, la rencontre avec la pianiste concertiste Ludmilla Guilmault lui fait reprendre la voie des concerts pour le plus grand bonheur du public.

Avec leurs doigts, les deux artistes ont accès partout, là où on installe un piano, où l'on retient de l'émotion de l'instant présent. Le 12 mai, ils seront dans la ville de Pointe-Noire, pour partager leur énergie qui déborde dans leurs interprétations, une énergie qui n'est pas rigide, scolaire mais volcanique.

Un concert-spectacle, parfums d'escales aux odeurs mélangées, pour piano solo et à quatre mains. Pendant le concert, les deux musiciens mêleront musique classique et musique populaire.

Notons que le duo Cziffra, Jean-Noël Dubois et Ludmilla Guilmault, pianistes, est sans doute l'une des formations des plus abouties et des plus estimées de la profession. Un ensemble doté d'une extrême souplesse, associé à quelques pointes d'humour toujours distillées à bon escient et des oeuvres qui s'enchaînent selon un schéma millimétré, parfaitement adapté à leur répertoire atypique. Leur concert est un souffle d'air pur.