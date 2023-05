Congo-Brazzaville: Livre - Merveille Mbip présente « Saveur de mes larmes »

Paru aux éditions Kemet et publié en septembre 2022, à Brazzaville, « Saveur de mes larmes », un recueil de poèmes de 70 pages structuré en 50 poèmes, a été présenté au public, le 3 mai.

Traitant des questions existentielles telles la tristesse, l'isolement, l'amour, le désespoir, l'errance, la mort, la quête de l'identité et l'espérance, l'ouvrage colore de douleur et d'allégresse le visage de son auteur. Le recueil poétique est illuminé par la force évocatrice du style fertile comme la métaphore et l'anaphore.

« Saveur de mes larmes » se présente comme une poétisation de l'écriture lyrique et raffinée qui emprunte au lexique quelques mots savants où se joue le partage des sens et de la construction de la signification. Merveille Mbip s'expose tout en amenant le lecteur à comprendre sa part d'émotion et lui permettre de s'ouvrir vers l'universel, bien que chez certains hommes les larmes sont un soubassement de la fragilité.

«À travers "Saveurs de mes larmes", j'invite à la méditation, à l'exploration de soi-même. L'ouvrage parle en partie de moi et de tout ce qui constitue mon univers. J'y ai souligné des mots qui ont impacté mon vécu. N'ayant aucun autre moyen d'expression, j'ai donc choisi la poésie afin d'extérioriser tout ce qui tourmente mon âme » a déclaré Merveille Mbip

En dépit de la mélancolie que dégage « Saveur de mes larmes », le recueil contient également des poèmes engagés qui ne se font pas remarquer du fait de l'utilisation par l'auteur des images rimant avec la nature. Il s'agit de la mer et de l'océan, afin de briser l'attente du lecteur. « je n'ai pas voulu embarquer ce chemin qui consiste à tout donner au lecteur, c' est pourquoi j'ai joué avec quelques métaphores et des mots anciens pour donner au lecteur une forme de travail », a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, quelques textes ont été déclamés à l'auditoire par Roslin Loemba, un des participants. « Résurgence, la voute était ravissante et la beige accrue, parmi certains morceaux d'herbe était mon absolue, j'observais les flux empoigner les rideaux, empoigner les argonautes et les amours sans mots. Enfin l'existence paraissait dénicher entre les larmes cet ordre qui finalement peut anéantir les larmes ». Page 16. Un texte qui nous invite à la l'espoir parce qu'à en croire les propos de Merveille, « vivre est l'esthétique du monde ».

L'auteur considère ce recueil comme un vrai pèlerinage de ses sources profondes, si bien que le passage qui lui a le plus marqué lors du script de ce document est le titre et le thème principal de ce document. « Le déclic est parti de la souffrance et du vide qu'il y avait en moi. A travers "Saveurs de mes larmes", je me suis surtout posé la question de savoir comment trouver la beauté et la signification de la vie dans un monde aussi cruel », s'interroge l'auteur.

Née au Congo en 1996, Merveille Bénytia Mbip est une jeune auteure passionnée de poésie et d'art, titulaire d'un BTS en logistique et transport. Lauréate à la deuxième édition du concours national de poésie Laotekombo, co-auteure des anthologies « Les mots face aux maux à l'ère de la covid-19 » (La renaissance africaine, Paris, 2020) et « Silence sous les tropiques » (L'Harmattan, Paris, 2021), Merveille Mbip est de nouveau sur un recueil, « Voix de la vie », qui est presque achevé.

Ce recueil de poèmes est pour elle le fruit de l'apprentissage et des larmes versés au train de la vie.