Afrique Centrale: Festival Buku - Michela Wrong présente 'Rwanda assassins sans frontières'

Le débat autour de l'ouvrage de la journaliste et écrivaine britannique, Michela Wrong, va clôturer la seconde soirée de la première édition de la rencontre littéraire qui se tiend du 5 au 7 mai, à l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa.

Le compte à rebours a commencé pour le Festival Buku qui va recevoir Michela Wrong, le 6 mai, parmi ses hôtes de marque. Comme elle l'a personnellement annoncé sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la journaliste-reporter entend revenir à Kinshasa, où elle était en service il y a vingt ans, pour y présenter Rwanda assassins sans frontières.

Son nouveau livre paru sous le titre original Do not disturb délivre un portrait sans complaisance du président Kagame. La soirée entière, la présentation, le débat et la séance de dédicaces qui s'ensuivra seront retransmis sur la radio Top Congo. Le passage de Michela Wrong sera précédé par la présentation d'Ainsi sont faites les lianes de Godefroy K. Mwanabwato qui débutera à partir de 18h30.

Le Festival Buku s'investit pleinement dans la promotion de tous les genres littéraires incluant ainsi roman, nouvelle, essai, poésie et la littérature de jeunesse. Il a choisi d'accorder « une place prépondérante à la littérature congolaise et à ses auteurs ». Outre la librairie éphémère où seront exposées et vendues toutes sortes d'ouvrages, la programmation est articulée autour de diverses rencontres.

Conférences, ateliers, tables rondes, séances de lecture publique que des représentations théâtrales, projections de films et de dessins animés complètent. Ainsi, la soirée d'ouverture s'achèvera avec La Marmite de Koka Mbala de Guy Menga, mise en scène par le Théâtre national de Brazzaville.

Soulignons que le Festival Buku se promet de relever un défi majeur en faveur de la littérature de la République démocratique du Congo. Il passe notamment par son adaptation à la scène quitte à la rendre plus attrayante. Dès lors, il est question de travailler à sa mise « en scène, en images, en musique et en chansons afin de faire découvrir, de façon différente, des oeuvres et des auteurs à un public pas nécessairement familier avec l'univers du livre ». Ceci pour « l'encourager à lire davantage et à fréquenter les librairies et les bibliothèques » qui le sont à peine, en tout cas pas assez.

Prix littéraire Patrice-Emery-Lumumba

Notons que la seconde journée débutera avec une conférence dont le thème s'inscrit dans l'ADN du festival « Le livre, un bien culturel à protéger ». Le premier ouvrage qui sera décortiqué en matinée est Adorer Dieu sur terre comme au ciel du Pasteur Henry Papa Mulaja. Le festival souligne de la sorte que les livres d'édification chrétienne ont également leur place dans ses nombreux rayons.

A cet effet, la journée du 7 mai débutera avec la présentation d'une autre publication du genre, à savoir Les huit piliers de l'enseignement chrétien du Pasteur Alexandre Aidini.

Par ailleurs, l'un des programmes jeunesse, prévu le même jour à 16h15, sera animé autour de la conférence où il sera question de l'usage de « La bande dessinée comme outil d'apprentissage ». Cerise sur le gâteau, la cérémonie de clôture qui débutera à 20h30 sera consacrée à la présentation du Prix littéraire Patrice-Emery-Lumumba.

C'est de la sorte que l'événement initié par l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre entend manifester son identité qui vise à rassembler les Congolais autour du Congo raconté par les Congolais. Le Festival Buku est né d'une forte synergie qui réunit éditeurs, distributeurs et libraires jouissant d'un soutien tous azimuts de nombreuses associations passionnées de littérature ayant pignon sur rue à Kinshasa.