Afrique Australe: Les Gouverneurs des banques centrales de la SADC se réunissent à Luanda

Luanda — La Banque nationale d'Angola accueillera, du 10 au 12 mai, la 56e réunion du Comité des gouverneurs des banques centrales (CCBG) de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), pour analyser le système financier de la région.

La réunion de haut niveau des gouverneurs des banques centrales de la SADC prévoit d'analyser globalement le système financier de la région de la SADC, avec un accent particulier sur les systèmes de paiement, la réglementation et la supervision bancaires, la compensation et le règlement, selon la note à laquelle l'ANGOP a eu accès ce vendredi.

Lors de la réunion, les gouverneurs des banques centrales de la SADC discuteront également de la question du rapatriement des billets et pièces métalliques, de l'impact du contrôle des changes sur les flux transfrontaliers de biens, de services et de capitaux, ainsi que des échanges dans la formation du personnel.

Cette initiative du Comité des gouverneurs des banques centrales de la SADC prévoit également la création d'une base de données de statistiques monétaires et financières, une banque d'informations sur les structures et les politiques des banques centrales et des marchés financiers dans les pays de la SADC.

Créé en 1995, le Comité des Gouverneurs des Banques Centrales de la SADC est une structure spécialisée dans la promotion d'une coopération étroite entre les Banques Centrales d'Afrique Australe, compte tenu de son rôle fondamental dans la promotion du développement économique et financier à travers l'adoption de politiques qui renforcent la stabilité macroéconomique et financière.