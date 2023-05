Afrique: Match Gabon-RDC - Le Ministre Kabulo et la FECOFA déjà à pied d'oeuvre !

Une vue de la séance de travail

A un mois et demi du match décisif des Léopards de la RDC contre les Panthères du Gabon, comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024, prévu au mois de juin à Franceville, le Ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo mwana Kabulo a réuni les nouveaux dirigeants de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), y compris le sélectionneur-Manager, Sébastien Desabre, avec qui, ils ont mis sur pied un plan de travail pour la réussite de ce match.

«Quatre jours après notre installation dans le comité de normalisation de la FECOFA, nous sommes venus présenter nos civilités au Ministre des sports, et nous avons échangé sur beaucoup de points, notamment : la relance des championnats nationaux et les préparatifs du match contre le Gabon », a indiqué le président Dieudonné Sambi.

Le comité de normalisation est allé donc présenté au Ministre Kabulo, les orientations de leurs missions, parmi entre autres : l'organisation des bonnes élections à la FECOFA. Et Dieudonné Sambi dit qu'il va travailler et faire de son mieux, pour que la mission lui confiée par la FIFA sous le sceau des valeurs que sont la transparence, la responsabilité citoyenne et le professionnalisme, prenne fin au plus tard le 30 novembre prochain avec l'accord et l'engagement de tout le monde.

Desabre reste déterminé pour la qualification des Léopards

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, lui aussi présent à cette séance de travail, a présenté au Ministre Kabulo le plan de travail pour le match contre le Gabon. Un plan validé par Kabulo mwana Kabulo lui aussi très engagé et déterminé à faire des résultats.

Le technicien Français a noté qu'il est en train de travailler, de préparer la qualification le plus sérieusement possible et le plus professionnellement possible pour se donner plus de chances à atteindre ses objectifs. Les premiers signaux ont été positifs, a-t-il noté, il faudrait maintenant pousser et aller encore un plus loin. Pour ce faire, il projette l'organisation d'un stage et d'un match amical avant cette échéance du Gabon. Les dates seront fixées dans un proche délai, probablement fin mai.

Pour sa part, le Ministre Kabulo a félicité le comité de normalisation pour leur mandat, et surtout pour le de la FIFA porté sur leurs personnes, et il leur a souhaité plein succès dans la lourde mission pour un retour rapide à la normalisation dans le milieu du football congolais. Et aussi, il les a garanti le soutien total du Gouvernement qui a attend le résultat.