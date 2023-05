Congo-Kinshasa: La Fondation 'les débatteurs sans frontières' encourage la jeunesse à l'émergence scientifique

En vue d'exhorter la jeunesse congolaise à l'émergence scientifique, la Fondation "les débatteurs sans frontières" , FDSF en sigle, a organisé le samedi 29 avril 2023, au centre culturel Boboto, situé dans la commune de la Gombe, la deuxième édition du concours interscolaire d'éloquence, d'orthographe et de conjugaison mais aussi des débats autour des sujets qui concernent principalement les problèmes sociétaux de la RDC. A l'issue de ces assises, les lauréats ont été couronnés par le prix Me Magifique Bisimwa.

Les jeunes élèves de différentes écoles de Kinshasa telles que le Lycée Monseigneur Shaumba, le Complexe Scolaire Okapi, l'Ecole d'application de l'UPN et autres, ont pris part à ce concours interscolaire, au cours duquel, ils se sont affrontés devant l'assistance pour faire preuve de leurs capacités scientifiques.

L'initiateur de ce concours scientifique, Christian Rhubika, président de la Fondation "les Débatteurs sans frontières", a saisi ce moment fort pour exprimer le bien-fondé de cette activité purement scientifique. «On ne voulait pas que les jeunes continuent à se noyer dans la délinquance juvénile. On voulait créer un cadre où on peut mettre les jeunes pour discuter autour des problèmes sociétaux, les encadrer de manière scientifique et culturelle en vue de les forger pour l'avenir du Congo», s'est exprimé Christian Rhubika. A l'en croire, cette initiative se veut un moyen pour activer la jeunesse à l'émergence scientifique, car cette dernière, est une force d'un pays et l'espoir de toute une nation dont elle doit suffisamment bien outiller et encadrer, afin que le Congo de demain soit une nation pilotée par des dirigeants intègres, qui travailleront sur le bien-être de sa population.

Pour sa part, Bisimwa Magifique, l'accompagnateur de ce concours, fondateur de la bourse de Kinshasa et co-fondateur d'Autonomy RDC, le prix qui porte son nom, a profité de cette occasion pour propulser et encourager les jeunes pétris de talents pour le changement et les incitant à militer contre les antivaleurs en RDC.

«Déjà, cela fait des années depuis que le prix Magifique Bisimwa circule partout en RDC pour chercher des jeunes qui se distinguent dans tous les domaines, des jeunes talentueux, des jeunes qui sont capables de changer le Congo. Avec cela, nous les accompagnons, nous les soutenons financièrement, matériellement dans tous les domaines possibles pour qu'ils puissent prouver la force de la jeunesse congolaise», a-t-il indiqué.

D'emblée, il sied de noter que, le lycée Monseigneur Shaumba a remporté la finale de cette deuxième édition dudit concours et empoché un montant de 1 million de francs congolais. Sur ce, il va effectuer le voyage pour une autre finale qui va s'organiser à l'intérieur du pays dans les prochains mois.