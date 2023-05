Congo-Kinshasa: Félix Wazekwa - «La qualité du spectacle à offrir au public est une priorité pour moi... »

Félix Wazekwa ne jure que par la réussite de son spectacle du 12 août 2023 au stade de Martyrs de la pentecôte, à Kinshasa. Le showman de la Rumba congolaise est vivement déterminé à signer un passage brillant qui restera dans les annales de la musique du monde. Pour y arriver, l'artiste se prépare en conséquence sur trois axes majeurs.

Primo : Félix Wazekwa alias "S'Grave Mokuwaya bongo" s'est résolument engagé sur le plan artistique à offrir un spectacle rocambolesque qui mettra tous les mélomanes d'accord. Donc, il tient à présenter un scénario fabuleux soutenu par des chorégraphies et danses percutantes qui vont bouger le stade de Martyrs. La star entend débarquer en véritable kamikaze pour exploser devant plus de 80.000 personnes qui vont effectuer le déplacement pour vivre ce grand rendez- vous exclusif de l'année 2023. C'est-à-dire, celui qu'on appelle Monstre d'amour veut montrer quelque chose d'extraordinaire aux yeux du public exigeant de Kinshasa.

Pour Wazekwa, la dimension et la qualité du spectacle est une priorité, mieux la raison d'être de son spectacle du 12 août 2023 au stade des Martyrs. « Déjà la semaine prochaine, nous allons nous mettre en quarantaine pour préparer d'arrache-pied cette production magistrale. Il nous faut beaucoup d'énergies et de disciplines pour affronter avec assurance et perspicacité ce grand concert que nous considérons parmi les plus grands évènements du siècle présent. Moi et mon groupe Cultur'A pays vie, nous n'avons pas droit à l'erreur. Car jouer au stade de Martyrs est un grand challenge dans l'histoire de ma carrière », a déclaré Félix Wazekwa.

Consciemment, le patron de Cultur'A pays vie est dans le quitte ou double ? C'est un défi majeur dans lequel il met toute sa carrière en jeu.

Seul son courage et une bonne stratégie communicationnelle peut faire qu'il puisse surmonter cette épreuve et gagner le pari du stade.

C'est ainsi que Wazekwa a placé la communication comme deuxième axe pour réussir son projet du stade. D'où, l'artiste salue déjà quelques entreprises commerciales et des médias qui ont accepté de l'accompagner dans cette aventure. « Je remercie radio Top Congo FM, Mandiko Tv, Ola Motors, Panorama Properties, DGRK ainsi que d'autres médias en ligne. J'attends aussi d'autres sponsors qui vont bientôt nous confirmer leur accompagnement à l'événement du 12 août au stade des Martyrs. Je suis disposé pour discuter et négocier tout partenariat pour le succès de ce grand rendez-vous. La porte est grandement ouverte », a renchéri S'grave.

Le succès de ce projet dépend aussi d'une bonne organisation qui implique le professionnalisme sur le plan logistique et sécuritaire. Comme avait lui-même paraphrasé devant la presse au Fleuve Congo Hôtel, il ne suffit pas seulement pour Wazekwa de redémarrer, renverser et déplacer le stade.

Il est impérieux de mettre toutes les batteries en marche sur le plan matériels (sonorisation et lumière) afin que sa production scénique soit à la hauteur du cadre et réponde aux normes du spectacle de cette dimension. La sécurisation du public est le troisième axe important que l'artiste et son staff doivent absolument travailler en connivence avec les autorités de la Ville. « Nous comptons à nos vaillants policiers et aux forces de l'ordre qui vont assurer et garantir la sécurité des mélomanes et de leurs biens. Je pense que la police congolaise a suffisamment acquis de l'expérience en la matière après tous les précédents événements de musique qui se sont passés dans ce stade. Nous avons confiance que tout ira bien. Que les spectateurs ne s'inquiètent pas en tout cas. Venez nombreux pour célébrer la Rumba avec les génies de Cultur'A pays vie. La fête sera totale ! », rassure le Monstre d'amour.

Il faut noter que son projet du stade relève aussi d'un caractère social. La particularité de cet événement est que l'entrée au stade sera gratuite pour les personnes vivant avec handicap.