Afrique: En prévision du match contre le Gabon - Sébastien Desabre se réjouit d'avoir trouvé des bons joueurs en RDC

Sébastien Desabre «Il y a des joueurs, on a la chance au Congo d'avoir des bons joueurs, on a la chance aussi d'avoir les joueurs qui sont extrêmement motivés pour rejoindre la sélection A », a déclaré mardi, le sélectionneur-Manager des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, au sortir d'une importante séance de travail avec le Ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo mwana Kabulo.

Le patron du staff technique des Léopards qui vient de l'Europe où, dit-il, a eu tout son temps de suivre chaque joueur, a présenté au Ministre Kabulo le plan de travail préparatif du match contre les Panthères du Gabon, comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), Côte d'Ivoire 2024. Le dossier, a-t-on appris dans les couloirs, est déjà engagé dans la chaine de dépense pour que les moyens soient décaissés à temps. Le match proprement dit est prévu pour le 12 juin, à Franceville, soit dans un mois et demi.

Pour la gestion de son effectif, Desabre visiblement ne présente aucun souci : «Il y a beaucoup de joueurs, mais on peut s'y mettre sans ces joueurs-là, pour donner l'opportunité aux autres de pouvoir se montrer, pourquoi pas de prendre la place de ceux qui seront absents, on ne sait pas. Ce qui est important, c'est qu'il y aura un collectif qui ira faire de résultats au Gabon, un collectif qui devrait jouer sa chance par des individualités. Tout le monde est nécessaire dans le groupe, mais personne n'est indispensable », a précisé le technicien français, répondant à une question sur l'absence annoncée de Cédric Bakambu, victime d'un carton rouge imaginaire au match retour contre la Mauritanie à Nouakchott.

Pour le moment, le sélectionneur dit qu'il attend la confirmation de certaines dates par la CAF pour que le match annoncé amical soit programmé, suivi de la publication de la liste définitive des joueurs convoqués à travers une conférence de presse qu'il va animer au siège de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), à Kinshasa.

Pour rappel, dans la course à la qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2024, la RDC est classée dans le Groupe I, et n'occupe que la dernière place avec 4 points. Le Gabon est premier dans ce groupe avec 7 points, suivi du Soudan 6 points, et la Mauritanie 5 points. C'est un groupe très serré où toutes les 4 équipes ont la chance de se qualifier. Sébastien Desabre et ses poulains n'ont pas d'autres choix que de battre le Gabon à Franceville, et aussi de venir battre le Soudan à Kinshasa à la dernière journée au mois de septembre pour se qualifier. Le moindre faux pas, sera l'élimination pure et simple.