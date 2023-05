Tunisie: La société civile et les catégories vulnérables - « Démocratiser » l'accessibilité aux soins de santé

Dans ce programme, le rôle de la société civile est de réduire les obstacles empêchant les personnes dans la précarité d'accéder aux soins.

Les 12 projets couvrent trois axes principaux ; la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale et le soutien psychosocial, et l'intégration du genre et du handicap.

L'association Médecins du Monde et le réseau Mourakiboun ont annoncé hier, le lancement de 12 projets dans le cadre du programme « Sehaty » mis en oeuvre en partenariat avec le ministère de la Santé et avec l'appui de l'Union Européenne. Le fonds levé est de l'ordre de 2 millions de dinars.

Lors d'un atelier de lancement des projets, organisé à Tunis, Zeinab Beji, chargée de la formation de la société civile au programme « Sehaty », a déclaré que l'objectif de ce programme est d'améliorer l'accès aux soins de qualité des catégories vulnérables. Près de 5 mille personnes pourraient en bénéficier.

Des jeunes à l'éducation sexuelle seront formés dans les gouvernorats de Jendouba et du Kef. Des consultations à domicile pour les femmes dans les régions rurales de Tozeur seront faites.

Des actions de sensibilisation et de formation des jeunes médecins dans les facultés de médecine seront menées pour répondre de manière appropriée aux attentes spécifiques de la population cible.

« Ce programme contribuera à l'accès de personnes handicapées aux services de santé inclusifs, à travers l'organisation de sessions de formation au profit des personnes à besoins spécifiques dans les régions de Gafsa et de Tozeur, en garantissant un accompagnement psychosocial aux parents des enfants autistes dans la région de Zaghouan explique Zeinab Beji .

Pour sa part, la représentante du ministère de la Santé, Ines Harzallah, a souligné que le programme « Sehaty » s'insère dans le cadre de l'appui à l'implication de la société civile, en vue d'améliorer l'accessibilité des services de santé de première ligne en Tunisie.