Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Darwinisme épistémologique » de Giscard Kevin Dessinga

Sous-titré "Essai sur l'eugénisme méthodologique de Karl Popper", l'ouvrage publié à L'Harmattan Paris montre l'évolution de la pensée de Karl Popper à travers l'ensemble de son oeuvre.

Le livre est divisé en trois parties. La première présente succinctement les aspects majeurs relatifs à la biographie et la bibliographie de Karl Popper, considéré comme l'un des plus grands épistémologues du siècle dernier. Sa contribution dans la manière de cerner les sciences et les questions liées au progrès sociétal le rend assez particulier et innovant parmi les philosophes contemporains. Karl Popper reconnaît l'omniprésence de l'erreur dans la quête de la vérité scientifique. Aussi émet-il l'idée du combat permanent contre l'erreur, car aucune certitude n'est définitive, tout est faillible dans les sciences.

La deuxième partie, quant à elle, analyse les fondements théoriques et historiques du faillibilisme chez Popper. Giscard Kevin Dessinga démontre comment Karl Popper a puisé dans la tradition philosophique antique, moderne et contemporaine la substantifique connaissance lui ayant permis d'éclairer et de forger sa doctrine. Karl Popper ne se limite pas aux préréquis historiques, mais il tente de montrer les limites des hypothèses antérieures, en apportant par conséquent une sorte de révolution dans la pensée universelle.

La dernière partie du livre révèle en Karl Popper un penseur qui sait se remettre en question et interroger la société et l'histoire avec un regard critique et dynamique. À la manière de la révolution darwinienne, la science selon Popper évolue par des erreurs corrigées. La tolérance, l'humilité et l'ouverture d'esprit doivent caractériser tout citoyen, toujours selon Popper, pour accéder à un progrès plus humain et démocratique.

Prêtre et enseignant d'universités, Giscard Kevin Dessinga, natif du Congo, est auteur d'une trentaine de livres. La philosophie et l'émergence africaine sont les thèmes essentiels de sa réflexion.