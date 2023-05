Congo-Brazzaville: Photographie - Kokutan'art hisse plus haut son étendard

Rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville, Kokutan'Art, devenu, en deux éditions livrées, un rendez-vous incontournable de vie culturelle de Brazzaville, hisse plus haut son étendard en présentant, avec le soutien de l'Institut français de Paris et en partenariat avec l'Institut français du Congo, du 9 mai au 19 juin, la grand-messe de la photographie sur le thème « Nocturnes ». Lumière !

Organisé par le Mbongui Art Photo, Kokutan'Art donne rendez-vous depuis trois ans aux passionnés de la photographie, profossionnels et amateurs ou amoureux de l'art dans toutes les expressions. Trois ans que le Mbongui Art Photo, sous la direction du photographe Lebon Chansard Zed, conte en grand l'histoire de la photographie à Brazzaville, l'histoire de la photographie du Congo ouverte et interagissant avec le monde.

En effet, bien que la photographie artistique n'en était pas à ses bribes dans cette ville bouillante de culture et d'influences metissées, elle restait pourtant cantonnée dans un certain cercle d'initiés auquel on n'accédait que si on avait ressenti un certain déclic ou un appel intérieur...

Le Festival Kokutan'Art a ainsi rendu visible le talent et la puissance de cette forme d'expression artistique en faisant de Brazzaville un rendez-vous, une rencontre entre passionnés de la photographie, professionnels mais aussi amateurs.

En deux éditions couronnées de succès et attirant en pluriel le public de Brazzaville, Kokutan'Art s'est ainsi imposé dans le paysage artistique mais aussi médiatique de la capitale de mille contrastes et couleurs.

Kokutan'Art a ainsi fait des émules aussi bien dans la sphère locale qu'internationale. Portée par cette notoriété grandissante, cette troisième édition atterrit dans les sites dédiés à son déploiement avec le soutien non passé inaperçu de l'Institut français de Paris qui accorde à cette nouvelle édition une aura supérieure aux deux précédentes.

C'est donc avec une patience sans doute difficilement contenue que le public, les amis, partenaires, artistes et différents intervenants de Kokutan'Art se préparent à jouer leur partition en trois conférences, deux sessions carte blanche, un atelier de formation et quatre sites d'exposition photos.

Entre les ateliers Sahm, l'Institut français du Congo, le Centre culturel Zola et la Faculté des lettres et des sciences humaines de de l'Université Marien-Ngouabi, le public et les artistes venus du Cameroun, du Congo, de la France, de Madagascar et de la République démocratique du Congo vont se donner le change. Sur le thème « Nocturnes », les artistes ont été invités à livrer leur vision en photographies sélectionnées de la problématique de l'éclairage du vieux continent, sa difficulté à effectuer la transition énergétique et la pénible réalité du quotidien de la population livrée à des délestages chroniques, conséquents et irritants.

Sous l'augure d'un succès en terme de rassemblement d'acteurs et amateurs en la matière mais aussi en terme de visibilité et attribution de lettres de noblesse de la photographie artistique et professionnelle à Brazzaville, c'est un bon vent souhaité à Kokutan'Art pour murmurer aux oreilles de la Tour Eiffel les reflets de beauté de la Tour Nabemba. Le rendez-vous est pris le 9 mai en atelier à l'Institut français du Congo pour tous ceux qui ne veulent pas manquer le train de la photographie artistique et professionnelle de Brazzaville.