Congo-Brazzaville: Fête du 1er mai - L'événement célébré avec faste dans la ville océane

Associations, structures publiques et celles du secteur privé de la place ont effectivement répondu présentes au défilé organisé, le 1er mai, devant la maison de la préfecture pour célébrer la journée internationale des travailleurs qui s'est déroulée en l'absence de Norbert Engobo, président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC) Pointe-Noire/Kouilou qui a quitté la terre des hommes la semaine dernière.

Patronnée par le secrétaire général du département représentant le préfet, Jean Charles Ondonda, la célébration s'est déroulée en présence de la présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville, Evelyne Tchichelle, et du président de l'intersyndicale des confédérations. Cette année, l'événement a eu comme thème au niveau local «Travailleurs de Pointe-Noire et du Kouilou, tous unis derrière l'intersyndicale des confédérations pour lutter contre les antivaleurs, gage sûr du maintien de la paix au sein des entreprises et des administrations en vue du redressement de l'économie nationale».

Evoquant la raison de ce choix, dans son message lu par Clotaire Ngolali, président de la sa sous-commission presse, l'intersyndicale des confédérations a indiqué que « Ce thème fait suite à certaines violations flagrantes des droits de travailleurs dans certains milieux de travail où sont constatés, avec regret, des licenciements économiques fantaisistes sans qu'aucun auditeur n'ait déclaré l'insolvabilité de l'entreprise malgré que le pays a adhéré à la majorité des instruments en matière de droits de travail». L'organisation a saisi l'occasion pour dénoncer le non-respect des textes législatifs par certains employeurs, faisant fi du dialogue social cher au président de la République.

Il a également épinglé la corruption qui gangrène le milieu syndical avec des femmes travailleuses victimes de harcèlements suivis de pertes d'emploi. Aussi les femmes ont-elles été encouragées à s'intéresser au mouvement syndical pour une meilleure prise en charge de leurs intérêts et de ceux de la jeune fille travailleuse. Les élections des délégués syndicaux au sein des entreprises qui pointent à l'horizon sont une opportunité qu'elles devraient saisir «pour mieux participer au combat syndical qui permettra de se débarrasser du ver qui est dans le fruit ». L'intersyndicale a conclu son mot par un appel : «Pour les syndicats, la lutte contre les antivaleurs est permanente. Travailleuses, travailleurs, en avant pour de nouvelles batailles contre toutes sortes d'injustices liées au refus du dialogue sociale».

Les festivités ont démarré avec l'exécution de l'internationale en mémoire des travailleurs du monde entier et se sont poursuivies avec les défilés para militaire et motorisé ainsi que celui des travailleurs. Associations, structures publiques et celles du secteur privé ont tour à tour marqué le pas sur le macadam de la maison de la préfecture. Pas cadencés, salutations à la tribune d'honneur, les participants visiblement joyeux ont défilé au rythme d'abord de la fanfare des Forces armées congolaises puis de celle de l'Eglise kimbanguiste pendant environ deux heures. Certaines structures comme la mairie de Pointe-Noire, le Chemin de fer Congo Océan, Total Energie Congo et Eni Congo se sont démarquées par leur nombre et leurs uniformes, d'autres comme Socomab et Royal services par leurs engins (avec démonstration à l'appui). Autorités présentes, participants au défilé mais aussi le public venu assister se sont dits satisfaits au terme de la célébration. Donnant ses impressions, un citoyen ayant requis l'anonymat a estimé « que la mobilisation des travailleurs était effective et que la fête était tout simplement belle».

La CSTC Pointe-Noire/Kouilou pleure son président

Cette année, les festivités du 1er mai se sont déroulées en l'absence de Norbert Engondo, président de la CSTC Pointe-Noire/Kouilou, décédé le 24 avril dernier à l'hôpital de Loandjili, des suites d'une maladie. Au début du défilé marquant la célébration de la fête des travailleurs dans la ville océane, une minute de silence a été observée en sa mémoire. Dans son message adressé à l'occasion, l'intersyndicale a indiqué que la disparition de Norbert Engondo laisse un grand vide qui sera difficile à combler. Evoquant l'illustre disparu, dans son message adressé à l'occasion, l'intersyndicale a déclaré:«Pour la grande famille de la CSTC, ce brave, efficace et vaillant combattant avec le franc parler qui le caractérisait demeure difficile à combler, sans doute le camarade Norbert Engondo restera- t-il à jamais un exemple pour la lutte syndicale» .

Notons qu'au niveau international, le thème retenu cette année pour la célébration de la journée des travailleurs, la 137e, a été " Résilience et travail décent : agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale ".