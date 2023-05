Afrique: Cinquantenaire de l'IPCI - L' Institut Pasteur de Côte d'Ivoire premier membre titulaire de l'AUF en Afrique .

A la cérémonie de clôture du colloque scientifique dans le cadre du Cinquantenaire de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, la directrice de l'Agence Universitaire de la Francophonie AUF, en Côte d'Ivoire, Professeur Jocelyne Bosson a annoncé officiellement l'adhésion de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire à l'AUF, ce jeudi 04 mai 2023 à Abidjan.

" L'adhésion de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire à l'AUF, c'est comme avoir une élite dans nos établissements membres. L'institut Pasteur a sa place dans ce grand réseau ' a-t-elle soutenu

Elle a signifié que l'entrée de l'Institut Pasteur est une fierté pour l'AUF de savoir que ce grand institut qui a 50ans de vie aujourd'hui adhère à l'agence. Et d'ajouter " l'avantage de cette adhésion est qu'en grande partie les différents projets de l'AUF en local et en international pourraient être bénéfique pour l'Institut Pasteur "

La directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Professeur Mireille Dosso

" cette intégration est un vrai cadeau d'anniversaire et aussi un honneur pour l'IPCI d'être membre du réseau de l'AUF. L'IPCI est membre titulaire car, l'institut a une voix prépondérante dans les décisions statutaires de AUF au moment des votes en AG

Elle a souligné que cette adhésion a été rendue possible grâce à l'acharnement du Professeur Yapo-Crezoit Chiaye Claire Antoinette. Point Focal de l'AUF pour l'IPCI

Quand à Pr Yapo- Crezoit ,Médecin Chercheur ,Maître de Recherche, Responsable du Pôle de Biologie de l'immunité de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et Présidente de la Société d'Immunologie Clinique et Biologique de Côte d'Ivoire ( SICB-CI), elle a tenu à préciser que " ce projet d'adhésion de l'IPCI à l 'AUF a été initié dans le souci d'accroitre des partenariats .

Suite aux différentes conventions que nous avons avec des universités étrangères, il était licite de l'étendre à l'AUF présente dans 115 pays avec plus de 1000 établissements membres et qui dispose d'un important réseau d'institutions de recherche et de formations (universités, grandes écoles ,centre de recherche scientifique etc..).

" Cette adhésion faciliterait la réalisation de l'un des projets phares de l'IPCI. Il s'agit de créer un centre régional francophone en présentiel et e-learning de formation en biologie du vivant et en gestion de laboratoire afin de :

Renforcer les compétences professionnelles et managériales des ressources humaines, de développer la culture d'entreprise, d'intégrer la politique qualité dans les institutions ; d'améliorer la formation des stagiaires issus de divers d'horizons et enfin de mutualiser les compétences et les plates formes technologiques de l'IPCI. " a déclaré Prof Yapo -Crezoit.

Notons que cette grande famille de l'AUF compte 1200 établissements membres dont 25 en Côte d'Ivoire. Elle accompagne les membres de son réseau pour relever les défis de la professionnalisation et de l'insertion des jeunes diplômés, de la mise en place de gouvernances adaptées aux enjeux de l'assurance qualité, et de la structuration des recherches nationales. Les mobilités académiques et scientifiques au profit des universités en déficit d'encadrement et/ou en reconstruction.