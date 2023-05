Afrique de l'Ouest: Guinée - Les grandes lignes du Conseil des Ministres du jeudi 04 mai 2023

Ce jeudi 4 mai 2023, s'est tenu le conseil ordinaire des ministres présidé par le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya.

Au sortir de la rencontre, le ministre porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo a rencontré la presse pour faire le débriefing.

D'entrée, le ministre porte-parole du Gouvernement a commencé son intervention par des mots d'encouragement et de félicitations adressés à l'ensemble de la presse guinéenne, ce à l'occasion de la Fête internationale de la liberté de la presse. Ensuite, le ministre Ousmane Gaoual Diallo a indiqué que plusieurs sujets ont été débattus au cours du conseil des ministres de ce jeudi 4 mai.

Le premier sujet a porté sur une communication de la ministre de l'Information et de la Communication qui suppléait le ministre des Postes et Télécommunication absent lors du dernier conseil interministériel. Elle avait deux sujets : l'un portait sur le projet de loi portant réglementation de la publicité en République de Guinée et l'autre sur le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel.

La ministre du Plan et de la Coopération a fait une communication sur un projet de cadrage macroéconomique sur les provisions de données disponibles depuis 2022. Le ministre de l'Énergie et l'hydraulique a fait une communication relative à l'organisation du forum de l'eau, l'assainissement et une table ronde avec des partenaires techniques et financiers en Guinée prévue pour les 10, 11et 12 mai prochain.

Et puis la ministre du Commerce de l'industrie et des Petites et Moyennes entreprises a fait une communication relative à l'adoption de textes d'application de la loi portant sur le contenu locale...

Entre autres sujets d'intervention du Premier ministre liée à l'actualité dans notre pays, le ministre porte-parole du Gouvernement a surtout rapporté que le Chef du Gouvernement, toujours engagé dans le processus de dialogue avec les acteurs sociopolitiques, se dit étonné d'apprendre que des manifestations de rue sont encore programmées dans les jours à venir.

« Le Premier ministre est étonné de voir les acteurs des forces vives appelés à de nouvelles manifestations, alors que quand ils se sont séparés, le Premier ministre attendait quand même d'avoir un retour. Ils s'étaient engagés à se revoir dans 10 jours au cours desquels ils vont examiner les points qui ont été soulevés par les forces vives.

Mais à son grand étonnement, les forces vives ont annoncé leur retrait du dialogue et une série de manifestations. En tout état de cause, le Premier ministre reste à l'écoute des forces vives et maintient sa main tendue pour un dialogue assez important et fraternel, pour faire en sorte que les guinéens puissent discuter des problèmes autour de la table de négociation.

La main tendue du Premier ministre reste maintenue. Il a promis de prendre contact avec les différents acteurs dès cet après-midi pour voir dans quelle mesure le dialogue va se poursuivre pour permettre l'aboutissement de ces discussions », rapporte le ministre Ousmane Gaoual Diallo.