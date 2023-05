Togo: Pasteur Edoh et les militants du MMLK étanchent la soif des OPS et agents des CLC

Pris dans l'engrenage des critiques des populations venues chercher leur carte d'électeur et la mise en garde du président de la CENI, qui les interpellait sur le ralentissement volontaire de l'enrôlement et le traitement des données, les OPS (Opérateurs de saisie) et les Agents des Comités Listes et Carte peuvent compter sur la sympathie du MMLK, La Voix des sans voix. Le mouvement du Pasteur et Maire Adjoint de la Commune de Golfe 2, Edoh Komi, vient de transformer un nouvel essai. Et c'est quel essai ?

Sur instruction de son président, les membres du MMLK ont pris sur eux de distribuer de l'eau dans les CLC (Centre des Listes et Cartes) dans le Grand Lomé et la région Maritime. Selon les explications de Pasteur Edoh Komi sur cette initiative, il a expliqué que c'est « dans le but d'atténuer au moins la soif des OPS, les membres de la CELI, de la CENI et autres ». Et poursuit-il, « conscient que les conditions sont difficiles pour eux, ces gestes ont été appréciés à juste valeur ».

Entre autres militants dont l'engagement dans cette initiative a épaté tout le monde, bénéficiaires et populations venues se faire enrôler, il y a la doyenne des membres du MMLK, Mme Délali Ayissou, qui, se déplaçant avec son fauteuil roulant, et sa fille Sonia, ont fait leur part ce vendredi au Complexe Scolaire Le Salut dans une des Communes d'Agoènyivé.

Un geste salué et que le président et le bureau du MMLK encouragent. Ils invitent dès lors d'autres à ces genres d'initiatives pour soulager la peine des compatriotes qui avant tout ne sont que des frères et des sœurs togolais.