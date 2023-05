Cameroun: Adamou Youmo Koupit - « Je suis pour la dépénalisation des délits de presse »

Monsieur Adamou Youmo Koupit est Député de l'Union démocratique du Cameroun(Udc), parti de l'opposition à l'Assemblée Nationale. Selon cet élu du peuple, il faut que la dépénalisation des delits de presse s'accompagne du renforcement des sanctions administratives et civiles...

« Je voudrais dire d'entrée des jeux que je suis pour la dépénalisation des délits de presse et la facilité de l'accès à l'information à tous les médias sans discrimination. Ces deux défis contribueraient au renforcement significatif de la liberté d'expression au profit du développement du pays.

Cependant, pour éviter des déviances professionnelles souvent faites exprès pour nuire à des personnalités du pays, parfois sur commande des adversaires, il faut que la dépénalisation s'accompagne du renforcement des sanctions administratives et civiles.

Des louées peines professionnelles et pécuniaires peuvent avoir une force de dissuasion inimaginable et aider à mieux réguler les comportements des journalistes. Le Conseil National de la Communication n'est pas assez suffisamment sollicités par les victimes des délits de presse simplement parce qu'on se rend de plus en plus compte que l'exécution de ses sentences n'a pas du tout un caractère contraignant.

On a vécu à répétition des cas où des médias et des journalistes sanctionnés par le CNC, ont passé outre lesdites sanctions et continuer tranquillement à vaquer à leurs occupation sous les regards impuissants de cet organe. Il faut la réforme de la CNC pour lui garantir certains pouvoirs indispensables dont il ne dispose pas aujourd'hui. »