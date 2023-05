Afrique: Promouvoir les droits de l'homme au Mali - La MINUSMA et les autorités maliennes collaborent au renforcement des capacités

La MINUSMA, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, s'est engagée à renforcer la capacité des Forces de défense et de sécurité maliennes (FDSM) à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Malgré les difficultés rencontrées dans certains aspects de leurs relations en matière de droits de l'homme, la MINUSMA et les autorités maliennes travaillent en étroite collaboration pour atteindre un objectif commun de promotion et de protection des droits de l'homme dans le pays.

Dans le cadre d'un vaste programme de renforcement des capacités des Forces de défense et de sécurité maliennes, 30 officiers de police judiciaire de différentes régions du Mali ont été formés au Droit international des droits de l'homme du 2 au 4 mai. Ils se sont familiarisés avec les normes et standards des droits de l'homme relatifs aux enquêtes policières, aux techniques d'enquête spéciales, aux considérations liées au genre dans les enquêtes policières, aux enquêtes sur les cas de violence sexuelle liée au conflit, aux violations graves et aux crimes impliquant des enfants.

Le directeur des Affaires judiciaires de la Police nationale a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par la MINUSMA au renforcement des capacités de la police en matière de droits de l'homme. La MINUSMA reste disponible pour continuer à soutenir les autorités nationales dans leurs efforts pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme.

Une deuxième formation de ce type est prévue du 27 au 29 juin prochain pour 30 autres participants dans le but d'augmenter le nombre d'officiers de police judiciaire dotés de connaissances pour intégrer les droits de l'homme.

Dans le même ordre d'idées, le 2 mai, la Police des Nations unies (UNPOL) a organisé une session de sensibilisation aux droits de l'homme et au droit international humanitaire pour 20 membres de la Direction régionale de la Protection civile dans la ville de Gao, dans la région du Nord du Mali. Les participants ont été informés des normes, standards et principes fondamentaux des droits de l'homme et du droit international humanitaire, en particulier les principes de proportionnalité, de distinction et de nécessité.

La MINUSMA répond aux demandes formulées par les Forces de défense et de sécurité maliennes de fournir une assistance pour améliorer la situation des droits de l'homme au Mali. Les efforts de renforcement des capacités sont essentiels pour garantir que les Forces de défense et de sécurité respectent les droits de l'homme dans leurs opérations et leurs enquêtes, contribuant ainsi à la stabilité générale du Mali.