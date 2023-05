Tunisie: « Tawk el Yassamine » - De la musique , et des femmes de coeur...

Elles exercent dans différents domaines (juriste, médecine, pharmacie et enseignement universitaire), mais une passion les a rassemblé : la musique et l'engagement social. Et c'est en 2000, qu'une troupe musicale a vu le jour « Tawk el yasamine ».

Composée exclusivement de femmes passionnées et talentueuses, leur énergie est captivante dès les premières apparitions, avec une présence scénique incroyable, fredonnant des airs du pays avec grâce et élégance.

Mme Hela Fakhfakh ; enseignante univesitaire à l'IIHEC de Sfax et membre de la troupe relate avec; non sans fierté ; le carnet de bord du groupe « nous sommes redevables à des personnes qui ont apportées leur savoir-faire musical depuis la naissance de la troupe, pour citer Dr Mohamed Khamakhem, le maestro Thameur Trabelsi, et depuis 2022 le maestro Rostom essafi. C'est une belle idylle sur fond de passion pour la musique et l'engagement social. Les membres de ce joyau musical sont animées par un désir de se démarquer, en utilisant leur talent musical pour collecter des fonds pour des actions caritatives de bienfaisance ».

En effet, elles sont fières de représenter la gente féminine, emportées par le message d'empowerment de la femme qui s'implique dans les oeuvres sociales. Leurs spectacles sont non seulement divertissants, mais ont un impact positif sur la vie des personnes dans le besoin.

Notre interviewée ne manque pas de s'enorgueillir des actions de bienfaisance signées (Tawk el yasamine) « chaque spectacle est destiné à une association. Loin de tout but lucratif, notre leitmotiv est d'imprégner un sourire sur les lèvres des enfants handicapés, et nécessiteux. Nous prônons la générosité envers l'enfance, l'humanité et les causes nobles. Le sens de l'empathie et l'importance de la solidarité prévaut dans chacune de nos apparition. C'est le mariage harmonieux entre la musique et l'engagement social ».

Leur prochaine apparition est programmée pour le dimanche 7 Mai courant à 18 H 00 sur la scène de la maison de la culture à Tunis. Intitulée (nisaa biladi) qui sera le thème de cet événement, dont les fonds collectés serviront à offrir un mini bus à l'association (Al mourouaa) pour le transport des enfants poly handicapés au centre d'apprentissage de l'association.

Émotionnel et touchant, Hela Fakhfakh évoque les acquis du groupe « nous avons conclu en juin 2008 ,un jumelage avec l'association canadienne (choeur en voyage).

On a démarré avec le récital avec une seule apparition annuelle, mais au fil des années le groupe s'est renforcé avec de belles voix féminines. Notre engagement social nous a valu des sollicitations de tous bords, et c'est à notre honneur. Preuve est que nous avions pu cibler une grande partie des tunisiens, au vu de la présence allant crescendo d'un spectacle à l'autre »

Pour le spectacle du 7 Mai prochain, ce sera une feed back sur les civilisations qui se sont succédées en Tunisie. Ce sera aussi un clin d'oeil pour les cantatrices tunisiennes. Le thème (nisaa biladi) épousera les habits portés par les membres de Tawk yassamine dans une symbiose parfaite et un sens minutieux pour conférer à la troupe, l'image authentique tant convoitée.

Chaque spectacle s'inscrit sous un thème, pour celui du dimanche prochain, ce sera un hommage vibrant pour les chanteuses tunisiennes . Le public qui y assistera sera à coups sûr régalé. Promesse de notre invitée !