Afrique: Mouloudji met en avant l'impulsion de l'Algérie en faveur de l'Afrique et de son développement

ALGER — L'impulsion de l'Algérie en faveur de l'Afrique et de son développement économique, social et culturel a été mise en avant, depuis la capitale cubaine, La Havane, par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Dans son allocution à l'ouverture de la Réunion des ministres de la Culture du Groupe des 77 + la Chine, la ministre a rappelé "l'orientation et l'impulsion africaines données par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de l'Afrique et de son développement économique, social et culturel par le raffermissement de nos engagements panafricanistes".

Pour le secteur de la Culture, la ministre a mis en lumière le développement par l'Algérie "d'actions et programmes de coopération et de soutien, aussi bien dans les domaines du patrimoine culturel que dans celui de la création et des industries culturelles".

Dans cette optique, l'Algérie s'est dotée, explique la ministre, "d'instruments pertinents (...) à même de prendre en charge ses patrimoines culturels en même temps qu'ils développent des études universitaires, de recherches scientifiques, une expertise et des actions importantes en matière de préservation, de conservation, de restauration, de sauvegarde, de diffusion et de mise en circulation sociale de ses propres héritages culturels et de ceux de l'humanité".

L'Algérie qui "partage son potentiel, ses acquis, et ses expériences", souhaite voir ces héritages culturels "partagés par le monde" et servir de "passerelles assurant un flux continu d'échanges dans un dialogue culturel permanent avec le monde", poursuit la ministre.

La ministre a également rappelé que l'Algérie, "fidèle à ses engagements panafricanistes", a demandé à l'Unesco de lui accorder l'honneur de créer et d'abriter sous ses auspices, un Centre de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de tout le continent africain.

Le Crespiaf déploie une grande activité et vient tout juste de conclure les travaux d'un grand atelier de renforcement des capacités africaines ayant regroupé à Alger 44 pays autour de la question de l'état du patrimoine culturel immatériel du continent, a-t-elle indiqué.

La ministre de la Culture et des Arts a, par ailleurs, tenu à remercier l'Union africaine et l'ensemble des pays du continent d'avoir accordé à l'Algérie l'honneur d'abriter le Grand Musée de l'Afrique qui sera "consacré à la culture, les arts, la création et l'histoire du continent pour rappeler au monde que ce continent à partir duquel a commencé l'aventure humaine est aussi celui du présent et de l'avenir".

Mme Mouloudji prend part à la réunion des ministres de la Culture du Groupe des 77+la Chine qui se tient à La Havane.