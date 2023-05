Afrique: Le Maroc invité d'honneur de la prestigieuse foire d'art KunstRAI Amsterdam

Le Maroc participe en tant que pays invité d'honneur au KunstRAI Amsterdam, la prestigieuse foire d'art aux Pays-Bas, dédiée à l'art moderne et contemporain.

L'exposition KunstRAI Amsterdam, qui se tient jusqu'au 7 mai, connaît la participation de plusieurs galeries d'art marocaines exposant de nombreux chefs-d'oeuvre d'artistes marocains talentueux.

A cet effet, l'ambassadeur du Royaume du Maroc à La Haye, Mohamed Basri, a procédé mercredi à l'ouverture de l'exposition «Focus Morocco», organisée dans le cadre de cette foire, en présence notamment de Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées.

Intervenant à cette occasion, M. Basri a salué la présence à cet événement de M. Qotbi, lequel est "fortement engagé en faveur de la promotion de l'art et des musées au Maroc, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI".

L'ambassadeur a saisi cette occasion pour féliciter les artistes marocains pour leurs collections et oeuvres d'art qui "traduisent la beauté, la richesse et la diversité de la culture du Maroc, laquelle est forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe, saharo-hassanie, et nourrie et enrichie par des affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen".

Il a souligné que cette exposition culturelle à Amsterdam constitue une action réelle et reflète la forte volonté du Maroc et des Pays-Bas de renforcer davantage leurs liens d'amitié, à travers notamment l'art et la culture, qui représentent des leviers essentiels pour consolider les relations liant les deux pays depuis plus de quatre siècles.

M. Basri a également indiqué que l'exposition "Focus Morocco" offrira une opportunité intéressante au public néerlandais, à la communauté marocaine établie aux Pays-Bas et à tous les visiteurs, de découvrir et d'apprécier les peintures et les collections d'artistes marocains talentueux et de promouvoir l'image du Maroc à travers l'art et l'industrie créative.

Il a en outre précisé que "Focus Morocco" à KunstRAI intervient un an après l'exposition d'art contemporain marocain, organisée au Musée Cobra d'Amstelveen, qui a connu un véritable succès.

Bouillon de culture

Festival

La Fondation du patrimoine musical marocain organise, du 11 au 13 mai 2023, la première édition du Festival international du patrimoine musical marocain, sous le thème "Le patrimoine musical marocain : un lien spirituel entre les générations".

Ce festival a pour vocation de faire découvrir le patrimoine musical du Maroc, dans ses différentes expressions artistiques et sociales.

Une riche programmation permettra d'appréhender de quelle façon la relation entre musique et créativité s'est exprimée, dans différentes cultures de la civilisation marocaine, dans une production artistique d'une grande richesse et profondeur.

Le programme connaîtra la participation de groupes du Maroc (Groupe orchestral des artistes de Jeunes Générations, Gnaoua, Aita, Jil Jilala, Aissaoua..), de plusieurs artistes marocains, ainsi que l'organisation de deux tables rondes.