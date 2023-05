Sénégal: Financement - 5 milliards d'AGF octroyés à la BNDE

L'African Guarantee Fund (Agf) et la Banque nationale de développement économique du Sénégal (Bnde) ont signé ce mercredi 3 mai, à Dakar une convention de garantie d'un montant de cinq milliards FCFA (5 000 000 000 FCFA).

A travers cette convention, Agf fournit à la Bnde une Ligne de garantie de portefeuille sur une durée de 60 mois. Cette garantie couvrira les prêts octroyés aux Petites et moyennes entreprises y compris les Pme dirigées ou créées par des femmes et les Pme éligibles au financement VERT au Sénégal.

Cette convention de garantie, une première que l'Agf a signé avec la Bnde a pour objectif de permettre à la Bnde d'accompagner la croissance des Pme/Pmi sénégalaises ; de contribuer au développement économique et social du Sénégal ; d'accroître sa compétitivité sur le marché en réduisant les délais requis pour l'obtention de garantie financière et enfin, d'accroitre son volume de crédit et sa taille de bilan.

Le Dg de la Bnde Abdoulaye Niane a déclaré que la convention de garantie signé avec Agf « vient en appui à la mission de la Bnde, laquelle est de contribuer à créer et à développer les entreprises sénégalaises en leur offrant des produits et services diversifiés et adaptés ».

Elle est une illustration parfaite de la solidarité africaine. La directrice générale adjointe de l'Agf West Africa, Mme Sibi Lawson s'est félicitée de ce nouveau partenariat qui, à coût sûr apportera un grand soutien aux Pme sénégalaises. « Notre garantie couvrira spécifiquement les prêts accordés aux petites et moyennes entreprises, qui constituent les véritables moteurs de la croissance économique. Ce partenariat soutiendra aussi particulièrement deux segments qui nous semblent essentiels : l'entreprenariat féminin et les PME éligibles au financement vert », a-t-elle précisé.

A noter que la Bnde est une banque universelle innovante, accessible et partenaire privilégiée des Pme. Avec ses 265 collaborateurs, elle s'appuie sur un réseau de 18 agences auxquelles, il faut ajouter 25 points de service pour répondre aux attentes de sa clientèle.

Quant à l'Agf, un fournisseur de garanties a comme mission de faciliter le développement économique et la réduction de la pauvreté en Afrique. Et pour ce faire, l'Agf améliore l'accès au financement des Pme/Pmi dans des secteurs économiques clés grâce à ses produits de garantie et à l'assistance technique.