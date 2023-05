Angola: Le secteur bancaire reçoit un avis favorable de l'ESAAMLG

Luanda — Le secteur financier bancaire angolais a obtenu une note positive, dans la composante de conformité technique, du Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent dans les pays d'Afrique australe et orientale (ESAAMLG), une institution du GAFI - Groupe d'action financière internationale.

La note a été attribuée après que l'Angola ait défendu, fin mars, à Arusha, en Tanzanie, le Rapport d'évaluation mutuelle (RAM), lors de la réunion technique de la "task force" de l'ESAAMLG.

Les résultats du processus d'évaluation mutuelle de l'Angola, dans le cadre du GAFI, ont été partagés par le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Lima Massano, lors d'une réunion de consultation et de concertations régulières tenues avec les membres de l'Association angolaise des banques (ABANC).

La rencontre avec l'ABANC, selon la publication de la BNA à laquelle l'ANGOP a eu accès ce vendredi, visait à analyser diverses questions économiques et financières actuelles, notamment des propositions de révision des programmes de formation sur la prévention du blanchiment d'argent, la mise en oeuvre des réformes réglementaires à caractère prudentiel et les modalités applicables.

Après cette étape, les résultats des discussions du «task force» seront soumis à la plénière du Conseil des ministres de cette organisation régionale du GAFI, qui se tiendra aux mois de septembre et octobre de cette année.

Le document, défendu par la délégation angolaise, résulte du processus d'évaluation mutuelle auquel les pays membres sont soumis pour évaluer le niveau de conformité technique de leurs lois et règlements aux 40 recommandations du GAFI.

Ceux-ci visent également à évaluer l'adéquation et l'efficacité de leur système de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (SNPC-BC/FT/FP).

L'ESAAMLG est le groupe des pays d'Afrique australe et orientale, créé pour suivre les progrès des pays membres dans la conformité et la mise en oeuvre des recommandations du GAFI dans leurs juridictions, concernant la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le groupe comprend 17 pays, à savoir l'Angola, le Botswana, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie, le Rwanda, les Seychelles, le Swaziland, le Kenya, la Zambie, l'Ouganda, le Mozambique, le Malawi, le Lesotho, l'île Maurice et le Zimbabwe.