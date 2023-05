Algérie: Prêche du vendredi - Les imams insistent sur le rôle de la famille dans la protection des enfants contre la toxicomanie

ALGER — Les imams ont insisté dans leurs prêches de ce vendredi à travers les mosquées du pays sur le rôle de la famille dans le protection des enfants contre le fléau de la toxicomanie.

Dans le cadre de la Campagne nationale de lutte contre la toxicomanie, les imams ont insisté dans leurs prêches du vendredi à travers les mosquées du pays sur le rôle de la famille comme "soupape de sécurité dans la protection des enfants contre la drogue et les stupéfiants", soulignant que "la famille est le premier espace éducatif pour l'individu".

Les parents sont "les premiers responsables de la protection des enfants contre toutes les formes de délinquance et de toxicomanie", d'où la nécessité pour eux de communiquer et de dialoguer avec leurs enfants pour qu'ils ne sombrent pas dans ces fléaux, ont souligné les imams.

Ils ont également exhorté les parents à accompagner leurs enfants, à suivre leurs fréquentations, à leur inculquer les valeurs de la religion et à renforcer leur nationalisme.

L'accent a, par ailleurs, été mis sur les immenses sacrifices consentis par les aïeux pour le recouvrement de la souveraineté nationale et la nécessité pour les jeunes de s'en inspirer pour contribuer efficacement à l'édification et à la préservation de la patrie, et ce, à l'occasion de la commémoration, par l'Algérie, du 78e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 et de la Journée nationale de la Mémoire.

La Commission de la fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait récemment réaffirmé le caractère illicite de "la consommation et du trafic" de drogues et de psychotropes, appelant la famille algérienne à protéger ses enfants contre ce fléau.

La campagne nationale de lutte contre la toxicomanie se poursuit, en coordination avec tous les secteurs, pour sensibiliser aux dangers de ce fléau pour l'individu et la société tout entière.