Maroc: Le président du Parlement centraméricain salue l'élan de développement à Laâyoune-Sakia El Hamra

Le président du Parlement centraméricain (PARLACEN), Amado Cerrud Acevedo, a salué, mercredi à Laâyoune, les réalisations socioéconomiques et la dynamique de développement que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans divers domaines.

M. Acevedo, qui effectue une visite de travail au Maroc, à la tête d'une délégation parlementaire composée des membres du Bureau exécutif de ce Parlement régional, s'est aussi félicité, dans une déclaration à la presse, de la qualité des infrastructures et des investissements mis en oeuvre à Laâyoune, se disant "impressionné" par la qualité des projets réalisés dans cette ville et par la méthode de gestion de la chose locale.

Dans cette lignée, le président du PARLACEN a exprimé la volonté de bénéficier de l'expérience du Conseil municipal de Laâyoune en matière de gestion de la chose locale, à travers des conventions de coopération au profit des pays de l'Amérique centrale et en particulier la République dominicaine.

Par ailleurs, il a mis en avant la qualité des relations entre les pays de l'Amérique centrale à travers le PARLACEN et le Royaume du Maroc, émettant le souhait de consolider les liens de coopération dans différents domaines.

Pour sa part, le conseiller parlementaire et représentant du Parlement marocain auprès du PARLACEN, Ahmed Lakhrif, a indiqué que la visite de la délégation parlementaire centre-américaine constitue une occasion pour s'informer des réalisations accomplies dans la région grâce à la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les provinces du Sud.

Cette visite est de nature à permettre aux membres de la délégation de s'informer de près du niveau de développement dans les provinces du Sud et de constater de visu le climat de sécurité, de quiétude et de stabilité régnant dans la région, ce qui contredit les mensonges véhiculés par les adversaires de l'intégrité territoriale, a insisté M. Lakhrif.

Par ailleurs, il a mis l'accent sur les relations solides unissant les deux Chambres du Parlement marocain et le Parlement centraméricain depuis 2016.

De même, les parlementaires du PARLACEN ont suivi au siège de la municipalité une présentation sur le programme de développement de la commune de Laâyoune, en présence du président du Conseil municipal, Moulay Hamdi Ould Errachid.

A cette occasion, les membres de la délégation se sont informés des différents projets de développement réalisés ou en cours à Laâyoune inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.

Ainsi, la délégation a effectué des visites de terrain à plusieurs projets réalisés, où elle a constaté de visu les efforts consentis pour assurer un développement global et intégré de la région. Elle a, dans ce sens, visité le port d'Al Marssa, la station de dessalement d'eau de mer dans la même ville et la Technopôle Foum El Oued.

Au programme figurent aussi des visites aux terrains de proximité, à la bibliothèque municipale, au club féminin, à la Cité des métiers et des compétences, au Centre hospitalier universitaire et à la Faculté de médecine et de pharmacie.

A rappeler que le président et les membres du Bureau exécutif du PARLACEN avait tenu, mardi, une série de rencontres avec le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

A noter que le Parlement marocain, avec ses deux Chambres, a rejoint le Parlement centraméricain en tant que membre observateur le 16 juin 2015. Ce Parlement est considéré comme un système d'intégration régionale en Amérique centrale composé du Guatemala, du Salvador, du Honduras, de Nicaragua, du Panama et de la République dominicaine.