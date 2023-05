Sénégal: Ligue 1 France - Habib Diallo, sur les traces de Moussa Sow, Mamadou Niang et Bocandé

Auteur de 17 buts depuis le début de la saison, Habib Diallo marche sur l'eau. À cinq journées de la fin du championnat et à 6 longueurs de Kylian Mbappé, l'attaquant sénégalais de Strasbourg a toutes les cartes en main pour terminer « Soulier d'or » de Ligue 1. Comme Moussa Sow, Mamadou Niang et Bocandé.

Il n'a pas trouvé la faille, vendredi dernier, lors de la défaite (1 - 2, 33e journée) de Strasbourg contre Lyon, au stade de La Meinau, mais Habib Diallo, très impliqué dans le but de son coéquipier Morgan Sanson, reste sur une bonne dynamique. L'attaquant international sénégalais affiche la forme de sa vie. Depuis le début de l'exercice, il enfile les buts. Il s'est mis en évidence à 17 reprises en 33 apparitions, soit plus d'un tiers des buts marqués par le club alsacien (44). Il a atteint le plus grand total réussi par un joueur de Strasbourg sur une même saison depuis David Zitelli (19 buts) lors de l'exercice 1996-1997. « J'espère marquer le plus de buts possible avec le Racing », affirmait Habib Diallo à son arrivée à Strasbourg en octobre 2020 en provenance de Metz. Et il est en train de réussir son pari. Le joueur formé à Génération Foot a, malgré la concurrence avec Ludovic Ajorque et Kévin Gameiro, répondu présent dès sa première saison sous ses nouvelles couleurs en inscrivant 9 buts en 32 apparitions, contribuant ainsi au maintien du Racing (15ème avec 42 points) en Ligue 1. La saison suivante, il a planté 11 buts en 31 matches, aidant ainsi Strasbourg à terminer à la 6ème place.

À cinq journées de la fin du championnat, Habib Diallo, avec 17 buts, caracole à la sixième place des meilleurs buteurs à égalité avec Wissam Ben Yedder. Il fait mieux que son coéquipier, Kevin Gameiro (9 buts). Buteur à 11 reprises en 2023, Diallo qui a également été décisif à 7 reprises depuis la prise de fonction de Fred Antonetti a (presque) porté le Racing qui flirte avec la zone rouge (32 points). Le club du président Marc Keller a su compter sur un Habib Diallo très efficace pour maintenir l'espoir de signer un nouveau bail dans l'élite.

« Un profil atypique »

Véritable renard des surfaces, Habib Diallo marche aujourd'hui sur les traces de ses compatriotes qui ont terminé meilleurs buteurs de Ligue 1 : Jules François Bocandé (23 buts en 1985-86) avec Metz, Mamadou Niang (18 buts en 2009-2010) avec Marseille, champion de France en 2010, et Moussa Sow (25 buts en 2010-2011) avec Lille. Même si, à la différence de ses compatriotes, il figure parmi les meilleurs artificiers en jouant le maintien ; Strasbourg ne figurant pas dans la première moitié du classement. À 6 longueurs de Mbappé, qui mène la course avec 23 buts, Diallo devra mettre encore le pied à l'accélérateur lors du sprint final qui verra Strasbourg affronter tour à tour Nantes, Nice, Troyes, Psg, Lorient, s'il veut toucher le Graal et rejoindre le club fermé des meilleurs buteurs sénégalais en Ligue 1. Cet exploit est dans les cordes de Diallo, auteur de trois doublés cette saison (contre Montpellier, Angers et Auxerre) et qui pointe à la deuxième place du podium des meilleurs artificiers africains dans les 5 grands championnats européens, à égalité avec l'Égyptien Mohamed Salah. Seul l'attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen, meilleur buteur du championnat italien (21 buts), fait mieux que lui.

Sa progression fulgurante ne surprend d'ailleurs pas Kader Mangane, coordinateur sportif du club alsacien. « Habib, c'est un profil atypique. Ce n'est pas un attaquant qui mise sur la vitesse, mais il sait marquer des buts. Il ne lui faut pas beaucoup de ballons pour se mettre en évidence. Il lui faut juste être présent dans les 16 mètres, c'est là qu'il est le plus efficace », a dit de lui l'ancien défenseur central des « Lions ».

À l'heure actuelle, il ne fait aucun doute que Diallo est le meilleur Sénégalais du moment. Zappé par Aliou Cissé lors du mondial « Qatar 2022 », le natif de Thiès a retrouvé la Tanière lors de la double confrontation contre le Mozambique comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can « Côte d'Ivoire 2023 ». Il a même inscrit un but lors de la large victoire des « Lions » (5 - 1) à l'aller, à Dakar. Vu ses performances, Kader Mangane espère que l'heure de l'ancien messin en sélection a sonné. Et qu'il sera « l'avant-centre idéal pour le Sénégal » et que son positionnement dans l'axe pourrait « donner vraiment quelque chose d'intéressant en sélection. »

En 2020 déjà, Habib Diallo rêvait de Premier League, mais il était resté en Ligue 1 en s'engageant jusqu'au 30 juin 2025 avec Strasbourg. Cette année, ses statistiques ne sont pas passées inaperçues. Elles ont aiguisé l'appétit de clubs anglais comme Sheffield United et Burnley. Et la liste des prétendants risque de s'allonger d'ici la fin de la saison. Strasbourg, qui avait rechigné à le laisser partir l'été dernier en crachant sur une enveloppe de 12 millions d'euros, pourrait frapper un grand coup en contrepartie d'une grosse enveloppe.