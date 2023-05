Afrique: CAN U17 TotalEnergies 2023 - Said CHIBA veut défendre la « réputation » du Maroc

Déjà qualifié pour les quarts de finale de la CAN U17 TotalEnergies 2023 après deux succès lors des deux premières sorties en phase de poules dans le groupe B, le Maroc n'entend pas prendre le dernier match face à la Zambie à la légère.

Said Chiba, le sélectionneur des Lionceaux de l'Atlas U17 promet d'aligner une équipe compétitive demain soir au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba.

Le Maroc a déjà une place garantie en quarts de finale de la CAN U17 TotalEnergies 2023 après avoir remporté ses deux premiers matchs dans la poule B face à l'Afrique du Sud (2-0) et contre le Nigéria (1-0).

La rencontre de la troisième journée face à la Zambie prévue samedi soir au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba ressemble à un match sans véritable enjeu pour les Lionceaux de l'Atlas qui ont de fortes chances de terminer en tête du groupe, même en cas de défaite.

Mais le sélectionneur marocain Saïd Chiba n'entend pas minimiser l'importance de cette rencontre. S'il admet vouloir faire tourner son effectif, il ne sera nullement question d'aligner une équipe moins compétitive. « Nous allons commencer avec la même envie, nous allons respecter la Zambie qui est une bonne équipe malgré les deux défaites concédées. Il est légitime de penser au quart de finale, on va faire tourner pour avoir une équipe plus fraîche en quart de finale, ce qui n'empêchera pas d'aligner une équipe compétitive car nous avons une réputation à défendre. », a-t-il indiqué en conférence de presse d'avant-match.

Son attaquant Zakaria Allaoui qui l'accompagnait en conférence de presse s'inscrit dans le même état d'esprit. « \Le match de demain, on l'abordera de la même manière que les deux premiers. Ce sera un match un peu difficile, nous allons gagner je l'espère. \», a-t-il indiqué.

Said Chiba a une fois de plus évoqué les objectifs du Maroc dans cette compétition. Il peine à fixer une priorité entre gagner le trophée et décrocher un ticket pour la Coupe du monde. « Pour les objectifs, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. D'autant plus que remporter le tournoi signifie une qualification pour la Coupe du Monde. Notre premier objectif est de décrocher ce billet pour la Coupe du monde et maintenant, aller négocier les demi-finales et la finale pour rendre fier le peuple marocain. », a-t-il décliné.

Et son joueur d'ajouter : « Bien évidemment, on est venu pour nous qualifier pour la Coupe du monde et prendre la Coupe d'Afrique. »

Aussi, victorieux face au Nigéria malgré une nette domination des Golden Eaglets, le coach marocain admet que son équipe a souvent joué de chance et « espère que la chance continuera de nous accompagner jusqu'à la fin du tournoi i».