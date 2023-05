Sénégal: Dialogue politique Etat-gouvernements locaux - Macky Sall tend la main aux maires

La 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, qui se tient pour la première fois en terre africaine, s'est officiellement ouverte hier, jeudi 4 mai. Présidant la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le président de la République Macky Sall a réitéré son appel au dialogue à la classe politique. En présence des anciens maires de la ville de Dakar Khalifa Sall et Soham El Wardini, du maire actuel Barthélémy Dias et de l'ancien Ministre Habib Sy, tous membres de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, il a tendu la main aux maires du Sénégal.

« Le dialogue politique entre gouvernements nationaux et locaux me parait indispensable, parce qu'à l'évidence, l'Etat ne peut tout faire à lui seul ; mais sans lui, ses démembrements que sont les villes, communes et autres collectivités et gouvernements locaux ne pourraient rien faire.».

Ces propos sont du président de la République Macky Sall qui présidait hier, jeudi 4 Mai la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, qui se tient pour la première fois en terre africaine. D'où la nécessité, selon lui, d'instaurer et maintenir un dialogue constructif dans la mobilisation des moyens d'action au bénéfice des populations-cibles.

« Je crois à la collaboration entre l'Etat et ses démembrements : villes, communes, collectivités territoriales et autres gouvernements locaux, pour le renforcement des capacités productives des couches sociales vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes. Je suis convaincu de l'utilité de la coopération décentralisée comme moyen d'échange d'expérience sur les meilleures pratiques, et comme mécanisme de solidarité au-delà des frontières nationales », lance-t-il.

C'est pour cette raison, dit-il, qu'il avait porté il y a quelques années, avec Monsieur Khalifa Ababacar Sall, alors Maire de Dakar, la promotion auprès de l'Union Africaine de l'Organisation panafricaine des Cités et Gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLUA). « C'est dans la même continuité que j'avais appuyé la requête de Mme Soham Wardini, à l'époque Maire de la ville de Dakar, pour accueillir chez nous cette 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. C'est dans le même esprit que j'ai répondu favorablement à l'invitation du maire Barthélémy Toy Dias pour la présidence de cette cérémonie », ajoute-t-il.