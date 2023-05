Afrique Centrale: un hélicoptère en provenance du tchad et à destination de la RDC est tombé en RCA

Le matin du 3 mai 2023, un hélicoptère Mi-24 s'est écrasé près de la ville de Bozoum, à proximité de la ville d'Ouham-Pendé. L'accident s'est produit à 375 km de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, dans la jungle dense. Selon des sources proches de l'enquête sur l'accident, l'hélicoptère qui s'est écrasé se dirigeait de la République du Tchad vers la République démocratique du Congo (RDC).

Alors qu'il survolait le territoire de la RCA, l'hélicoptère a eu une défaillance technique et il est tombé. La La mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), dont les agents étaient les plus proches du lieu de l'accident, a envoyé son hélicoptère dans la zone de la chute pour rechercher et localiser le Mi-24 accidenté. Une fois sur place, les pilotes de la MINUSCA ont décrit des cercles au-dessus du site de l'accident, mais n'ont pas atterri pour vérifier s'il y avait des survivants.

La MINUSCA a expliqué plus tard qu'il n'était pas possible d'atterrir dans la jungle, en raison du risque élevé d'être touchés par des mines terrestres. Par crainte d'atterrir sur un terrain non préparé, les pilotes ont décidé de ne pas se poser pour secourir les survivants de l'hélicoptère Mi-24 écrasé. En d'autres termes, ils les ont abandonnés à leur sort dans les brousses.

Contrairement aux soldats de la MINUSCA, les instructeurs russes n'ont pas été découragés par les fourrés ou le risque d'être touchés par les mines. Après avoir reçu un signal de détresse d'un hélicoptère accidenté, les Russes se sont également rendus sur place pour secourir l'équipage. Lorsqu'ils ont vu la terrible image de l'hélicoptère détruit sur le terrain, ils ont pris la décision difficile d'atterrir dans la jungle sur une plate-forme non préparée.

Grâce à l'action généreuse des alliés russes, l'équipage de l'hélicoptère Mi-24 a été transporté à l'hôpital des instructeurs russes à Bangui. Les pilotes ont été immédiatement soignés et leur vie n'est plus en danger. Dans un tweet, la ministre des Affaires étrangères de la RCA, Sylvie Baïpo-Temon, a également confirmé que des victimes mortelles avaient été évitées.

Le vendredi 5 mai, le gouvernement de la RDC a déclaré qu'il envoie un avion à Bangui pour récupérer les pilotes rescapés de l'hélicoptère Mi-24 qui s'est écrasé le mercredi 3 mai.