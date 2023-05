Afrique: Journée Mondiale de l'hygiène des mains 2023 - Le pouvoir du contrôle des infections est entre nos mains

communiqué de presse

L'hygiène des mains est une méthode de nettoyage des mains qui minimise considérablement la présence d'éventuels agents pathogènes (germes nocifs) sur les mains. L'hygiène des mains est une méthode de base mais efficace pour prévenir les infections à la fois dans les établissements des soins de santé et dans la communauté.

De plus, la recherche a également révélé que de bonnes pratiques d'hygiène des mains sont la stratégie la plus efficace pour prévenir la propagation des germes dans les établissements de santé et dans la communauté au sens large. Pourtant, seulement 35 % des personnes en Afrique de l'Ouest ont accès à des installations de base pour se laver les mains à la maison. De même, selon un rapport de l'OMS et de l'UNICEF (2015) sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les établissements de santé des pays à revenu faible et intermédiaire, en particulier en Afrique, de nombreux établissements de santé n'ont pas accès à des installations d'hygiène des mains.

L'épidémie de COVID-19 en Gambie a également montré que la transmission peut être réduite en se lavant les mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant à base d'alcool. "L'hygiène des mains est l'une des interventions les plus efficaces pour prévenir la propagation des maladies infectieuses car elle cible le mode de transmission le plus courant", a souligné le Dr Buba Manjang, Point focal (PF) national de prévention et de contrôle des infections (PCI) de la Gambie.

Africa CDC organise des formations en PCI pour les travailleurs de la santé par l'intermédiaire du Centre de coordination régional de l'Afrique de l'Ouest afin d'améliorer la mise en oeuvre de l'IPC conformément au thème de cette année "Accélérer l'action ensemble". Pour garantir la pratique d'une bonne hygiène des mains et de la PCI dans les établissements des soins de santé, il est essentiel que les personnes à tous les niveaux comprennent l'importance de ces mesures pour préserver des vies. Les travailleurs de la santé, les soignants et les patients doivent s'engager à adopter des pratiques et des attitudes correctes en matière d'hygiène des mains.

Quand se laver les mains ?

L'hygiène des mains contribue à renforcer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de santé et joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé publique. Se laver les mains à des moments clés, comme avant et après avoir préparé des aliments, mangé des aliments, utilisé les toilettes, changé des couches ou nettoyé un enfant qui a utilisé les toilettes, s'être mouché, tousser ou éternuer, toucher des animaux, des aliments pour animaux ou des les déchets et toucher les ordures sont des stratégies importantes pour « accélérer l'action ensemble ».

L'hygiène des mains doit être effectuée dans toutes les indications décrites ci-dessous, que des gants soient utilisés ou non.

Conseils pour bien se laver les mains

Lavez-vous les mains pendant au moins 40 à 60 secondes avec de l'eau et du savon ou utilisez un antiseptique pour les mains à base d'alcool contenant au moins 60 % d'alcool pendant 20 à 30 secondes. Pour assurer une bonne hygiène, suivez les étapes suivantes lors du lavage des mains ;

Mouillez-vous les mains avec de l'eau courante tiède ou froide, fermez l'eau, puis appliquez du savon.

Faites mousser vos mains avec du savon en les frottant l'une contre l'autre. Massez le dos de vos mains, entre vos doigts et sous vos ongles avec du savon.

Frottez-vous les mains pendant au moins 20 secondes.

Rincez-vous soigneusement les mains à l'eau courante propre.

Utilisez une serviette propre ou un séchoir à air pour vous sécher les mains.

Unissons nos forces pour promouvoir une meilleure hygiène des mains et aider à renforcer les protocoles de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de santé. Se laver les mains est un outil puissant pour rester en bonne santé et se protéger des infections !

