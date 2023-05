Afrique: Joan Wiegman, ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal - «Nous soutenons l'ambition du Sénégal de créer des milliers d'emplois»

interview

Le Royaume des Pays-Bas est de plus en plus engagé à soutenir le Sénégal dans sa dynamique de croissance. Cette interview a été réalisée dans le contexte de la fête nationale des Pays-Bas célébrée chaque 27 avril pour marquer l'anniversaire du Roi, Sa Majesté Willem-Alexander. L'ambassadeur Joan Wiegman y décline les grandes ambitions de la politique étrangère d'Amsterdam pour Dakar.

Quels sont les grands axes de la politique étrangère des Pays-Bas ?

Les Pays-Bas sont un pays ouvert et interconnecté. La politique étrangère néerlandaise vise essentiellement à rendre le monde plus sûr, à promouvoir la coopération internationale, à promouvoir et à renforcer la démocratie et l'État de droit, et à garantir le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Les grands défis internationaux sont au premier plan de notre politique étrangère. Je parle, entre autres, de la lutte contre le changement climatique - où nous travaillons intensivement avec le Sénégal. Les Pays-Bas aussi jouent un rôle très actif pour la paix et la stabilité dans le monde. Actuellement, par exemple, mettre fin à la guerre en Ukraine et condamner l'invasion russe est une priorité pour notre pays. Nous nous préoccupons également de la gravité de la situation actuelle au Soudan et de la sécurité dans le Sahel central. Nous pensons aux populations qui souffrent.

Un aspect important de notre politique étrangère et qui me tient à coeur, personnellement, est de réduire les inégalités et d'oeuvrer pour l'égalité de statut des femmes et des filles, tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger. Plus on a des chances égales, plus le monde deviendra plus sûr, stable et prospère. C'est pour cette raison qu'en tant que Présidente du Groupe des femmes ambassadeurs au Sénégal, avec mes homologues féminins, je suis impliquée dans un programme de mentorat pour les jeunes femmes : « Ailes pour Elles, Ambassador for a Day ». Toujours en ligne avec cette politique, notre ambassade soutient l'entrepreneuriat féminin à travers Orange Corners Sénégal, un programme d'incubation qui donne accès direct à du financement. L'ambassade a également organisé récemment un projet de formation des jeunes photographes sénégalais.es. La formation a résulté en une belle exposition photo collective au Musée de la Femme, qui montre l'interprétation de ces jeunes sénégalais du thème des stéréotypes vis-à-vis des femmes.

Comment appréciez-vous la place occupée par votre pays sur la scène mondiale, notamment dans l'Union européenne ?

Les Pays-Bas jouent un rôle important sur la scène économique mondiale. En 2022, dans l'indice mondial de l'innovation, nous étions classés cinquième. Nous sommes le deuxième producteur alimentaire et le deuxième exportateur agricole au monde. Les entreprises néerlandaises sont les pionnières en gestion de l'eau, de la logistique, du secteur de la haute technologie et de l'agriculture moderne et durable. Les Pays-Bas travaillent avec divers partenaires afin de surmonter les défis mondiaux et régionaux. Notre pays est l'un des six pays fondateurs de l'Union européenne. Il est également connu comme un grand pays de football, tout comme le Sénégal. La rencontre de novembre dernier entre les « Lions » oranges des Pays-Bas et les « Lions de la Teranga » a été très intense, je ne l'oublierai pas de sitôt.

L'image des Pays-Bas est aussi associée à celle des juridictions internationales, qui contribuent à la lutte contre l'impunité à l'échelle mondiale, mais des dirigeants africains dénoncent souvent leur instrumentalisation. Quelle est votre appréciation ?

Un ordre juridique international fort est nécessaire pour un monde juste, pacifique et prospère. Le soutien aux démocraties et le droit international font partie intégrante de la politique étrangère néerlandaise. Le Sénégal était le premier pays à ratifier le Statut de Rome, qui a permis la mise en place de la Cour Pénale internationale (Cpi), à La Haye.

La Haye est la capitale internationale de la paix et de la justice avec la Cpi, la Cour internationale de Justice (Cij) et la Cour permanente d'arbitrage (Cpa). Des milliers de personnes travaillent à La Haye au sein de plus de 130 organisations internationales, centres de connaissances, organisations humanitaires et entreprises pour la paix et la sécurité. Dans ces institutions, des concertations et des décisions sont prises par des personnes venues de tous les continents, y compris l'Afrique. Aussi, notre ambassade a organisé, à plusieurs reprises, des programmes de visites de journalistes ouest-africains à La Haye sur le thème de la justice internationale. Une visite à la Cij et à la Cpi faisait partie du programme. Nous avons remarqué que ces visites et surtout les rencontres avec les responsables de la Cpi ont changé la perspective des journalistes qui étaient au départ plutôt critiques envers l'institution.

En termes d'échanges commerciaux, quel est aujourd'hui l'état de la coopération entre La Haye et Dakar ?

Les Pays-Bas et le Sénégal ont noué un partenariat solide depuis 63 années, partenariat fondé sur le respect, la confiance et la solidarité. En bref, sur l'amitié. Le Sénégal et les Pays-Bas ont des relations bilatérales excellentes, nous travaillons en étroite collaboration. Cette relation s'est traduite lors de la visite du Président Macky Sall aux Pays-Bas, en septembre de l'année dernière, précédée d'une visite de Sa Majesté la Reine au Sénégal, en sa qualité de Mandataire spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la promotion de services financiers accessibles à tous et favorisant le développement.

Après une baisse du fait de la pandémie, le commerce bilatéral a repris. Les exportations néerlandaises vers le Sénégal sont dominées par les produits pétroliers. Ces produits représentent environ 70% de la valeur des exportations néerlandaises. Les autres catégories sont les légumes (oignons et pommes de terre). Nous sommes le quatrième importateur du Sénégal en produits pharmaceutiques et en machines, après la France, la Chine et la Belgique. De son côté, le Sénégal exporte principalement des produits alimentaires vers les Pays-Bas. Les haricots verts sénégalais et les mangues sont bien appréciés par les consommateurs néerlandais.

Vous vous engagez à soutenir la croissance économique des pays comme le Sénégal. Dans quels secteurs s'offrent aujourd'hui des opportunités de coopération ?

Dans l'objectif de combiner le commerce, la coopération au développement et les investissements, les Pays-Bas se concentrent sur trois secteurs : l'eau et la mer, l'agriculture et la société durable. Concernant le secteur de l'eau, les Pays-Bas poursuivent et intensifient leur engagement dans la protection du littoral, un élément vital de l'adaptation climatique pour le Sénégal et un secteur dans lequel le secteur privé néerlandais est un leader mondial. Dans les prochains mois, nous espérons finaliser la réhabilitation du port de commerce de Ziguinchor, ainsi que l'installation de panneaux solaires pour les centres de santé dans la région de Kaolack. Dans le futur, nous souhaitons que de nouvelles subventions du Gouvernement néerlandais permettent de soutenir le Sénégal dans d'autres projets d'infrastructure publique.

En ce qui concerne l'agriculture et la transition vers un système alimentaire durable, une attention particulière est accordée aux opportunités en horticulture telles que l'accès à des intrants de qualité, la prévention des pertes alimentaires, la stimulation de la transformation alimentaire locale et la chaîne de valeur de la volaille. Les Pays-Bas ont récemment lancé un nouveau programme au Sénégal basé sur trois projets dans le secteur horticole. En plus de stimuler la production et le stockage des légumes avec une approche agro-écologique durable dans la zone des Niayes, le projet ambitionne la création d'emplois décents au profit des jeunes et des femmes par l'introduction de semences de qualité supérieure et en maîtrisant les conditions de salinité. D'autres secteurs à fort potentiel d'avenir tels que la mobilité durable- dont le vélo et l'économie circulaire sont autant de synergies. Une société durable signifie aussi la réduction des inégalités pour que chaque personne ait des chances égales.

Quel regard les investisseurs néerlandais jettent-ils sur l'Afrique, notamment sur le Sénégal ?

Les investisseurs sont conscients du potentiel du continent, également du Sénégal. C'est un pays avec lequel ils veulent faire du business, mais ils sont souvent bloqués par la non connaissance du français. Néanmoins, l'ambassade les guide vers des partenaires sénégalais pour construire ensemble des projets. Les Néerlandais sont actifs dans les secteurs de l'agriculture et du maritime, où ils offrent une grande expertise.

Pour promouvoir la coopération économique entre nos deux pays, l'ambassade prévoit d'organiser plus de missions économiques dans des domaines spécifiques qui permettent aux Néerlandais de faire connaissance avec le contexte économique du Sénégal et des partenaires potentiels. Cette année, nous avons organisé une mission avicole avec succès.

Vous manifestez également une volonté de promouvoir l'entrepreneuriat dans notre pays, qu'est-ce qui justifie ce choix ?

La jeunesse est au coeur de la politique extérieure des Pays-Bas, car les jeunes ont un rôle important à jouer dans la réalisation d'un avenir durable et novateur dans le monde. Avec nos programmes comme « Orange Corners Sénégal » et « Challenge Fund For Youth Employment », nous visons spécifiquement l'emploi des jeunes et l'auto-emploi en soutenant l'ambition du Sénégal de créer des milliers d'emplois pour les jeunes.

Pour vous donner un exemple de « Orange Corners » qui est un succès : nous avons déjà soutenu plusieurs jeunes avec le programme d'incubation. Le programme vise à structurer leur projet d'entreprise, à augmenter leur chiffre d'affaires et à faire connaissance avec les acteurs clés de l'écosystème. L'accès à un financement, dès le début de l'incubation, permet également de se concentrer à 100% sur l'entrepreneuriat. Je suis ambassadeur au Sénégal depuis plusieurs années. J'ai appris à connaître ce pays et son peuple comme étant chaleureux, ouverts et hospitaliers (Teranga !). C'est avec admiration que j'ai vu la persévérance et la résilience du peuple pendant la période difficile de la Covid. Personnellement, j'apprécie la mer bleue et les plages qui ne sont jamais loin ici à Dakar. L'esprit sportif semble faire partie de l'Adn sénégalais. J'aime les couleurs dans les rues, la créativité exprimée dans la mode et l'art : la Biennale de l'année dernière a été l'un de mes événements préférés au Sénégal. J'espère que de plus en plus de Néerlandais découvriront le Sénégal, comme une destination spéciale, pour les affaires et les loisirs.