Afrique: CAN U17 TotalEnergies - Le Sénégal écrase la Somalie et s'offre un sans-faute

Le Sénégal termine la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 avec un bilan de 100%, après avoir battu les somaliens 3-0 lors de leur dernier match de la poule A, ce vendredi soir à Constantine.

Large vainqueur de la Somalie (3-0) ce vendredi soir, à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la CAN U17 TotalEnergies 2023, le Sénégal réalise un sans-faute dans la poule A, avec trois victoires et zéro but encaissé. Il termine plus que jamais leader du groupe A avec 9 points. La Somalie, son adversaire du soir termine lanterne rouge avec un seul point et quitte la compétition qu'elle découvrait.

Omar Sall, le capitaine Amara Diouf et Yaya Dieme ont marqué les buts des Lionceaux de la Teranga et la note aurait pu être plus lourde, s'ils avaient converti la myriade d'occasions de but qu'ils se sont créées.

Ils ont ouvert le score après seulement sept minutes lorsque le gardien somalien Abdikadir Mohamed a tâtonné sur une tête de Sall à la réception d'un corner et l'a laissé filer dans le but.

Le Sénégal a connu un départ en fanfare et avant le but, Abdou Salam Konaté avait vu sa tête s'échapper à quelques centimètres des buts tandis que Sall s'est vu refuser un but pour hors-jeu.

Le Sénégal a continué à dominer le match et Sall a eu deux autres occasions de scorer, la première sur un tir qui fuit le cadre tandis que sur la deuxième action il manque d'équilibre au moment de conclure l'action après une bagarre avec un défenseur.

Le Sénégal double la mise à la 33ème minute. Le capitaine passe en revue la défense depuis la droite et, dans un angle serré, réussit à glisser le ballon entre les jambes du gardien.

La Somalie a eu du mal à se créer des occasions, incapable de répondre au défi physique imposé par le Sénégal. Elle a rarement trouvé de l'espace à l'approche de la zone de vérité. Leur occasion la plus dangereuse s'est produite à la 37e minute sur un coup franc à bout portant qu'Abdirahman Abdalla a repoussé à centimètres de la barre.

En seconde période, les deux équipes ont apporté des changements dans leurs effectifs. La Somalie injecte du sang neuf pour stimuler sa chasse aux buts tandis que le Sénégal en a profité pour reposer quelques cadres et faire tourner son équipe en pensant au quart de finale.

Le remplaçant Dieme a ensuite mis la cerise sur le gâteau à deux minutes du terme, sur penalty. Il se rend lui-même justice après avoir été fauché dans la surface par Abdulkadir Mohamed.

Assuré d'être en tête du groupe, le Sénégal retournera maintenant au stade Nelson Mandela d'Alger où il rencontrera l'équipe classée troisième du groupe B ou C en quart de finale.