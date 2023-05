Maroc: VTT/Titan Desert Morocco - L'Espagnol Josep Betalu remporte la 4ème étape

Le cycliste espagnol Josep Betalu s'est adjugé, mercredi, la 4ème étape de la course internationale de VTT, "Titan Desert Morocco", en s'imposant devant son compatriote et vainqueur de la première étape, Fran Herrero, et le leader du classement général, le Suisse Kenny Looser.

Cette étape reliant Fezzou à Merzouga (province d'Errachidia), longue de 134 kilomètres avec plus de 1.146 mètres de dénivelé, est la seconde des deux étapes dites "Etape Marathon" dans lesquelles les cyclistes n'ont droit, pendant 2 jours, à aucune aide extérieure que ce soit durant l'étape ou entre les deux.

L'Espagnol Betalu remporte donc sa première étape de cette compétition internationale après avoir terminé deuxième lors de l'étape précédente ayant relié Nkob à Fezzou.

Côté marocain, Moussa Outaleb et Mohamed Zarhoun ont franchi la ligne d'arrivée en même temps respectivement à la 21ème et 22ème places, parcourant cette étape en 05h34min13sec. L'autre marocain Youssef Issmaili a, quant à lui, occupe la 76ème place, parcourant cette étape en 6h59min46sec.

Le classement général reste inchangé, et c'est le double tenant du titre, le Suisse Konny Looser qui occupe la première place. Mohamed Zarhoun est 18ème tandis que Moussa Outaleb est 27ème.

L'étape de jeudi devait prendre la forme d'un circuit autour des dunes de Merzouga. Il s'agit de 98 kilomètres de distance et 933 mètres de dénivelé.

Le coup d'envoi de la 18ème édition de "Titan Desert Morocco", l'une des plus grandes courses de VTT par étapes du monde, avait été donné, dimanche, à Boumalne Dadès (province de Tinghir), avec la participation de plus de 500 cyclistes représentant 35 pays.

La course "Titan Desert Morocco", marquée cette année par la participation de six cyclistes marocains, comprend un parcours de 639 km pour vélo à assistance et vélo tout terrain.

Cette épreuve internationale, qui se poursuit jusqu'au 5 mai sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), est une course dans laquelle des coureurs professionnels, en quête d'aventure et de triomphe, partagent leur quotidien avec des vététistes anonymes qui ont fait de ce hobby leur passion.