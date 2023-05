Afrique: CAN U17 TotalEnergies - Saliou Dia - 'Notre secret est de trouver le bonheur de jouer'

Avec un sans-faute obtenu en phase de groupes et une toute première qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, le Sénégal a progressivement gagné des admirateurs en Algérie, et il est désormais présenté comme un candidat sérieux au titre.

Mais le sélectionneur Saliou Dia choisit de rester humble même face à des performances convaincantes. Il a révélé que le secret de leur succès réside dans le fait pour ses joueurs, de prendre plaisir à faire ce qu'ils font.

"La motivation pour nous est d'essayer de profiter de chaque match et de trouver le bonheur. Aussi pour nous, nous disons aux joueurs à chaque match qu'ils doivent s'améliorer et faire mieux. Il faut plus garder le ballon, mieux passer et conserver notre objectif de bien jouer », a noté l'entraîneur.

Son équipe a remporté une troisième victoire dans le tournoi, éliminant la Somalie pour terminer la phase de groupes avec neuf points.

Le tacticien était ravi d'une autre sortie parfaite pour ses garçons.

"Je félicite mes joueurs pour leur performance et je dois envoyer mes félicitations à la Somalie car ils ont fait un bon match avec de très bons joueurs. Nous avons fait un bon match et nous essayons d'y aller étape par étape. Nous avons joué avec un très bon esprit et nous avons joué pour gagner. Maintenant, nous devons attendre avec impatience la prochaine phase des quarts de finale », a déclaré le tacticien.

Il ajoute: "C'est la première fois que nous atteignons les quarts de finale, et nous nous attendons à ce que la prochaine étape soit plus difficile, mais nous devons nous concentrer car notre objectif est au moins d'atteindre la Coupe du monde."

Dia a déclaré que l'amélioration des performances du Sénégal cette année était due au fait qu'ils ont exploité un réseau plus large de centres de formation et d'académies dont ils ont ciblé les meilleurs joueurs.

Il assure que le fait que les équipes sénégalaises aient dominé les récentes compétitions continentales ne constitue pas pour son équipe, une source de pression, mais plutôt, un encouragement à suivre leurs traces.