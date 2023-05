Afrique: Nur fier de la performance de la Somalie malgré son élimination

Le sélectionneur de la Somalie, Nur Mohamed Amin, se dit entièrement fier de la performance de l'équipe lors de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 en Algérie, malgré leur élimination en phase de groupes.

Le pays, situé sur la corne de l'Afrique dans la région CECAFA, faisait ses débuts dans un tournoi continental toutes catégories confondues et a réussi à obtenir un point en trois matches.

Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 3-0 vendredi soir à Constantine contre le Sénégal, vainqueur du groupe.

"Personne n'est content de la défaite, mais pour moi et l'équipe, nous sommes heureux. Nous sommes ravis d'être sur cette scène. C'est la première fois qu'une équipe nationale somalienne vit cette expérience avec un tel tournoi et maintenant nous sommes inspirés. Nous avons obtenu un point en trois matches et pour nous, nous allons célébrer cela », a déclaré Nur.

"Il y a 54 pays en Afrique et seulement 12 peuvent jouer ce tournoi. Nous sommes l'un des 12. Il y a de meilleurs pays que nous avec de meilleures infrastructures et plus de stabilité, ce qui est différent de nous. Nous venons d'un contexte de guerre et d'instabilité en Somalie mais pourtant nous avons réussi à être ici. Je suis un entraîneur fier », a-t-il ajouté.

La Somalie s'est qualifiée après avoir remporté le tournoi de qualification de la zone CECAFA en octobre dernier, battant le Soudan du Sud en finale.

Selon Nur, Jouer ce tournoi lui a donné, ainsi qu'à l'équipe, l'envie de revenir, même si ce n'est pas pour les U17, mais pour les U20, les U23 et même les équipes seniors.

« Nous voulons continuer à développer notre football. Nous recevons de l'aide de la Fédération somalienne de football et du gouvernement dans nos efforts pour atteindre nos objectifs. Pour moi, nous avons bien joué dans ce tournoi et c'est quelque chose sur lequel nous pouvons bâtir. Bien sûr, nous reviendrons », a ajouté le tacticien.

La confiance avec laquelle les Ocean Stars quittent l'Algérie devrait se transmettre à toutes leurs équipes nationales, alors que leur pays ambitionne de s'installer dans l'élite du football africain.