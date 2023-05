Cote d'Ivoire: Coopération parlementaire - L'ambassadeur de l'Inde reçu par Adama Bictogo

Amplifier la diplomatie parlementaire. C'est l'une des missions que s'est assignée Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Dans ce cadre, il a échangé hier avec Dr Rajesh Ranjan, ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets de coopération. Au sortir de l'audience qui a duré environ une heure, le diplomate indien a fait savoir que le but de sa présence était de renforcer la coopération, surtout, au niveau parlementaire, avec la Côte d'Ivoire. « Nous avons échangé sur le renforcement de la coopération, notamment, la démocratie parlementaire, ainsi que l'instauration de programmes d'échanges entre les députés ivoiriens et ceux de l'Inde », a-t-il déclaré.

Pour Dr Rajesh Ranjan, il a été question également de la possibilité pour les parlementaires ivoiriens et indiens d'effectuer des visites dans chaque pays pour partager de façon mutuelle, les connaissances entre les deux institutions et les représentants de leurs deux peuples.

Au nombre des autres sujets abordés, on note le lancement de séances de formations et de renforcements de capacités pour rendre les deux institutions partenaires plus dynamiques. Le diplomate indien s'est réjoui des relations cordiales et dynamiques qui existent entre les deux pays et qui ont permis de mettre sur pied, en Côte d'Ivoire, un Groupe d'amitié parlementaire avec l'Inde. « Cette excellente coopération nous rend d'ailleurs impatient de prendre part, le 25 avril, à l'adresse du chef de l'Etat, au Parlement, sur la Nation », a-t-il soutenu. Dr Rajesh Ranjan a fait savoir qu'il s'agit d'une formation de courte durée (d'une semaine à deux mois) sur le leadership politique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'apprentissage de l'anglais et autres en ce qui concerne la formation entre les deux parlements.