Maroc: Mise en garde contre la forte dégradation alarmante du couvert forestier national

La lutte contre l'augmentation des sécheresses pluriannuelles nécessite une bonne gouvernance des ressources en eaux souterraines, a affirmé, mercredi à Meknès, Amal Talbi, global lead experte en agriculture et eau à la Banque Mondiale (BM).

"Les ressource en eaux souterraines sont essentielles pour faire face à l'augmentation des sécheresses pluriannuelles et éviter les tensions sociales, d'autant plus que ces sécheresses vont devenir plus fréquentes avec le changement climatique", a souligné la spécialiste lors d'un panel initié dans le cadre d'une Conférence de haut niveau, organisée par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en marge de la 15ème édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM).

Ce zoom sur les nappes souterraines est nécessaire eu égard à leurs caractéristiques spécifiques, à leur nature en tant que ressource commune, ainsi qu'aux défis liés à leur gouvernance, a précisé Mme Talbi lors de ce panel tenu sous le thème "La souveraineté alimentaire dans un contexte de déficit hydrique".

L'experte a, dans ce sens, fait savoir que l'amélioration de la gouvernance des eaux souterraines nécessite des mécanismes clairs de responsabilité, de suivi et d'application, notant que les expériences de consensus réussi incluent souvent une participation du gouvernement avec des facilitations et des investissements significatifs.

Pour sa part, le spécialiste principal en agriculture et eau au sein de la Banque mondiale, Rémi Trier, a mis en avant l'importance d'une gestion durable des eaux souterraines en tant que solution pour l'augmentation de la diversification de l'offre en eau.

Il a, par la même occasion, relevé l'importance de concilier "les différentes perspectives" pour la valorisation de l'eau, à savoir celles des collectivités nationales, des agriculteurs et des opérateurs de service.

Ainsi, selon lui, une souveraineté alimentaire accrue, dans un contexte de rareté de l'eau, passe principalement par une valorisation optimale de l'eau, à travers l'agriculture de conservation et l'irrigation de précision.

Relevant l'impératif d'adapter la sécurité de l'eau avec la sécurité alimentaire, l'expert a plaidé pour la sauvegarde des réservoirs d'eau (barrage, neige, et nappe souterraine) via l'optimisation de l'usage des ressources en eau, la protection de la qualité des eaux et des réservoirs construits et naturels, soulignant la nécessité de l'innovation dans ce secteur pour une meilleure productivité.

Au menu de cette conférence, organisée sous le thème "Génération Green: pour une souveraineté alimentaire durable", figurent plusieurs panels, notamment sur la transformation des systèmes alimentaires dans un contexte de crise, la résilience et la durabilité des systèmes de production et le rôle du progrès scientifique et technologique dans un contexte de changements climatiques sévères, ainsi que la coopération Sud-Sud en matière de la souveraineté alimentaire durable.