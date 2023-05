Cote d'Ivoire: Amélioration de l'Enseignement technique - N'Guessan Koffi finalise un projet d'envergure avec l'Unesco

Le ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, N'Guessan Koffi, a échangé le mardi 2 mai 2023 au lycée technique d'Abidjan-Cocody au sujet de la Phase 3 du Projet intitulé « Une meilleure éducation pour l'essor de l'Afrique » (BEAR III) avec une délégation de l'Unesco.

Cette délégation était conduite par Hervé Huot-Marchand, Chef de Section de la jeunesse, de l'alphabétisation et du développement des compétences.

Pour le ministre, il était question de finaliser avec l'organisation le Plan de mise en oeuvre de la Phase 3 dudit Projet. « J'ai rassuré les émissaires de l'Unesco en procédant à la validation des filières « Industrie de la mode et Culture », « Métiers de l'Imprimerie » et « Métiers de la Pêche et de l'Aquaculture » retenues dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet BEAR III ».

N'Guessan dit attacher « un intérêt particulier » à ce projet d'envergure car il vise. Car ce programme vise à améliorer les systèmes nationaux d'enseignement et de formation technique et professionnels (Eftp) en se concentrant sur trois (3) domaines clés. C'est-à-dire accroître la pertinence de l'Eftp suivant les besoins de l'économie et du marché du travail, améliorer la qualité des programmes et des institutions d'enseignement et de formation technique et professionnels et améliorer également la perception de l'Eftp auprès des jeunes, des entreprises et de la société.

De façon spécifique, il s'agira de parvenir à une meilleure analyse du marché du travail, de la conception des programmes d'enseignement technique, à la mise en oeuvre de nouveaux programmes, à une amélioration de la gestion ainsi qu'à la mise à niveau des établissements et à la mise à disposition d'équipements de formation aux enseignants.

En somme, le Projet BEAR III offrira de meilleures possibilités d'emploi aux jeunes d'Afrique subsaharienne et soutiendra les économies de ces pays en répondant à l'évolution des besoins du marché du travail.

Financé par le ministère de l'Éducation de la République de Corée à travers l'Unesco, ce programme sera mis en oeuvre sur la période 2023-2027. Cinq pays en sont bénéficiaires. Outre la Côte d'Ivoire, l'on note le Ghana, le Nigeria et la Sierra Leone.