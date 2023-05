Madagascar: Disparition inquiétante - Tatamo Ratsiranto, retrouvée saine et sauve

C'est une bonne nouvelle, Tatamo Ratsiranto a été retrouvée saine et sauve selon ses proches. Après la disparition de Tatamo Ratsiranto, vendredi dernier, la jeune fille a été retrouvée saine et sauve et est en sécurité. La famille a remercié tous ceux qui ont relayé l'information. La cause de sa disparition n'est pas encore divulguée.

Elle est une jeune femme originaire de Madagascar, et selon les informations fournies, Tatamo a disparu de chez elle à Marseille. Inquiète de sa disparition, sa famille et ses amis ont lancé un appel à manifestation pour la retrouver. Une grande mobilisation sur les réseaux sociaux a été faite, la population de Marseille, d'Aix-en-Provence et de Poitiers se sont rassemblés pour partager des informations et aider à la retrouver.

La police de Marseille a été alertée et a lancé une enquête pour retrouver la disparue. Les enquêteurs ont interrogé ses proches et ses amis afin d'obtenir des informations qui pourraient aider la police à la retrouver. Des recherches ont également été entreprises dans les environs de son domicile. La police demande à toute personne ayant des informations sur Tatamo ou sa disparition de les contacter rapidement. La recherche et la mobilisation ont porté leurs fruits, elle a été retrouvée en vie.