Madagascar: NOSY BE - Les journalistes antsiranais célèbrent la liberté de la presse

L'Ile aux Parfums a accueilli des journalistes professionnels d'Antsiranana pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Plusieurs activités ont été prévues et la cérémonie officielle du 3 mai s'est déroulée dans la réserve naturelle de Lokobe.

Comme tous les confrères et consoeurs épris de liberté, les journalistes regroupés au sein de l'Association des journalistes professionnels (AJPro) d'Antsiranana, n'ont pas manqué de marquer la Journée mondiale de la liberté de presse le 3 mai. En collaboration avec l'Association des journalistes de Nosy Be, la célébration s'est tenue sur l'Ile aux Parfums. Des activités et des actions ont été organisées durant le séjour de la délégation antsiranaise sur les lieux. L'occasion a également permis aux jeunes journalistes en herbe, membres de l'association, de mettre en pratique leurs acquis.

La célébration était unique et les manifestations ont vu la participation active de tous les journalistes issus des stations radiotélévision de Nosy Be, d'Antsiranana et des représentants de quelques médias d'Ambanja, ainsi que quelques correspondants des quotidiens nationaux comme l'Express de Madagascar dont le correspondant a été fraîchement réélu pour son 7e mandat à la tête de l'AJPro. Unique, la célébration l'a été car c'était un événement de découverte et de compréhension du mode et du fonctionnement des médias pour le public, en particulier pour les jeunes. Comme à son habitude, dans chaque district hôte, l'association a programmé des rencontres réservées aux lycéens.

Cette fois-ci, elle a rencontré la classe terminale du Lycée adventiste de Nosy Be pour leur faire connaître davantage le journalisme et le rôle des journalistes dans le quotidien. Cette rencontre s'est terminée par une séance d'orientation de ces futurs bacheliers et la présentation des différentes écoles supérieures existant à Madagascar.

Réserve incroyable

À la fin de la séance, le jeune Gastelin a été le premier à déclarer devant ses camarades qu'il va opter pour le journalisme après l'obtention du baccalauréat. Ce dernier a été suivi par quelques élèves dont des filles. « Les différentes activités qui ont marqué le 3 mai, rejoignent l'objectif de l'association qui est de promouvoir le professionnalisme et l'indépendance des journalistes dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Nous souhaitons par ailleurs apporter notre soutien aux jeunes de la région qui désirent nous suivre dans notre choix de carrière en leur fournissant les informations nécessaires pour le parcour », explique Pascal Rakotondrasoa.

La cérémonie officielle s'est tenue dans le parc national de Lokobe. Tout a débuté par la découverte des richesses que contient la réserve naturelle du Lokobe, qui est la dernière forêt primitive de Nosy Be. De bon matin, les journalistes ont arpenté ensemble cette réserve incroyable, riche d'une faune et d'une flore hors du commun. Apres le déjeuner convivial, les deux associations ont invité les autorités locales à assister à la cérémonie officielle, suivie d'un débat entre professionnels.

C'était une occasion d'échanger et de faire évoluer la situation actuelle de la presse ou des médias du pays et celle du métier du journalisme. Tout s'est terminé par un débat radiophonique relayé en onde commune par les stations radios de Nosy Be. Six journalistes des radios privées et publique ainsi que de la presse écrite se sont exprimés à tour de rôle sur certains sujets, plus particulièrement sur la liberté de presse dans la région.