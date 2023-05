Madagascar: Pôle Anti-Corruption - Recrutement de 16 magistrats

Les candidats ont jusqu'au 30 juin prochain, à 12 heures, pour déposer leur dossier de candidature à l'immeuble CNaPS aux 67Ha.

Le ministère de la Justice relance l'appel à candidature pour le recrutement de 16 magistrats au niveau du Pôle Anti-Corruption (PAC). Une prorogation d'un peu plus d'un mois, après le premier appel à candidature lancé au mois de mars dernier. D'après les explications des responsables au sein du ministère de la Justice, les candidatures reçues à la suite de cette première annonce restent valables et sont déjà prises en considération.

Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation, un certificat administratif faisant état des services, un CV et la photocopie du diplôme le plus élevé. Outre les compétences professionnelles, chaque candidat doit aussi répondre à d'autres critères tels que la capacité à travailler sous tension, la capacité de résistance aux différentes pressions et interventions, une bonne condition physique et de la disponibilité pour des déplacements fréquents, une intégrité avérée, ainsi que le fait d'avoir exercé des fonctions similaires au poste auquel le candidat postule.

Évaluation permanente

Conformément à la Loi n°2016-021 du 22 août 2016 modifiée et complétée par la Loi n°2021-015 du 5 août 2021, relatives aux Pôles Anti-Corruption, le mode de recrutement du personnel du PAC est sélectif. Pour chaque poste, trois noms vont être sélectionnés. C'est le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui choisira en dernier ressort. Une évaluation permanente sera aussi effectuée par un comité composé de représentants du ministère de la Justice, des Chefs de la Cour Suprême, du Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité (CSI), de la Société civile, du Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) et du SAMIFIN. Le mandat des magistrats travaillant au sein du PAC est de trois ans renouvelable.

Pour cet appel à candidature au sein du PAC Antananarivo, le Ministère de la Justice recrute 16 magistrats dont un magistrat de l'ordre judiciaire devant assurer le poste de vice-président au siège premier degré ; 2 magistrats pour les postes de juge et juge d'instruction ; 1 juge, juge d'instruction et juge des enfants ; 1 Substitut du Procureur au Premier degré parquet ; 1 Chef de siège au Second degré siège ; 2 présidents de Chambre ; 5 Conseillers ; 1 chef du Ministère public ; un Avocat général, ainsi que 1 Substitut général au Second degré parquet. Pour rappel, le mandat des anciens juges du PAC est expiré depuis le mois de novembre 2022. Pour assurer la continuité du traitement des dossiers au sein du PAC, 16 des 17 juges sortants ont été appelés à continuer d'exercer leur fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres du PAC Tana.