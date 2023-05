Tunisie: Gare au feu !

L'incendie qui s'est déclaré au siège de la Banque Zitouna en dit long sur la prévention des risques en milieu professionnel. Fort heureusement, on n'a déploré aucune victime mais le bilan aurait pu être lourd vu la gestion chaotique de la maîtrise de l'incendie par des agents de sécurité non habilités, par le comportement d'un personnel qui n'a suivi aucun exercice de simulation et d'évacuation et par un bâtiment qui constitue un piège pour les feux.

En effet, rien qu'à voir les agents de sécurité briser les vitres des fenêtres pour désenfumer les lieux en vue de faciliter l'évacuation du personnel, l'intervention des secours et limiter les risques de propagation de l'incendie, cela démontre que la conception du bâtiment n'a pas prévu de dispositifs de désenfumage qui, en général, consistent en des ouvertures dans les toitures ou en partie haute dans les parois afin d'évacuer les fumées et gaz chauds. Leur ouverture peut être déclenchée manuellement ou de manière automatique.

Malgré le respect des normes de sécurité contre les incendies et l'existence de moyens de détection et d'extinction, l'évaluation du risque incendie reste un facteur essentiel pour parer aux sinistres en identifiant les situations où les trois éléments du triangle du feu sont réunis (combustible, comburant et source d'inflammation). Or, on apprend que c'est à la buvette que le feu aurait probablement pris origine. Ce serait donc un local qui réunit tous les éléments favorables au sinistre qui n'aura pas subi d'audit de sécurité à cet effet. Il est temps de procéder à des évaluations du risque incendie dans tous les établissements ouverts au public et de mener des opérations blanches pour inculquer au personnel comment se comporter face au feu.

A cet effet, une meilleure coordination avec la Protection civile pour une éducation et une sensibilisation des écoliers et des civils en vue de leur apprendre comment se comporter lors des situations dangereuses pourrait aider à mieux réagir pour éviter les pièges des feux mais aussi à mieux faciliter les opérations d'intervention et de sauvetage en plein sinistre.