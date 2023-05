Madagascar: Industrialisation - Une miellerie arrive à point nommé à Farafangana

Nouvelle unité sur les soixante-quinze prévues à installer cette année. Le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) poursuit sans relâche la mise en oeuvre de son projet ODOF (One district, one factory ou Un district, une usine).

Après les différentes mielleries qui ont été mises en place précédemment, cette fois c'est au tour de la ville de Farafangana qui a eu la sienne. Le ministre Edgard Razafindravahy y est venu hier remettre les machines et autres équipements destinés à l'installation de cette unité. L'arrivée du ministre et son équipe a été vivement saluée par la population locale.

Jean Baptiste Rabarijaona, un apiculteur, a déclaré : « Nous attendons ce jour depuis longtemps. Vous êtes ici monsieur le ministre envoyé par le Président et nous vous en remercions. La vie s'améliorera parce que l'apiculture fait vivre, nos revenus augmenteront lorsque vous nous soutenez ainsi ».

Une déclaration relayée et confortée par le gouverneur de la région du Sud-Est, Justin Mahafaka. Edgard Razafindravahy a aussitôt répondu et annoncé : « Ce n'est qu'un début car ce que souhaite le Président est l'industrialisation de tout le pays. Pour le développement de notre pays, il nous faut des constructions et des usines à la base... ».

Dans ce sillage, le ministre a aussi rappelé, à l'instar de ce qui a été annoncé pour toutes les nouvelles installations faites dans les autres villes, qu'un appel à projet sera fait pour sélectionner l'entrepreneur qui assurera la gestion de l'entreprise, et que dans environ un mois, les techniciens viendront faire fonctionner l'usine.

Des ambassadeurs

Par la suite, le ministre a visité la coopérative United Power Union et la ferme apicole d'une organisation à Lokandambo. Le Sud-Est est l'une des régions les plus productrices de miel. La production de miel a continué d'augmenter au cours des trois dernières années, atteignant 15,17 tonnes en 2022. Sur les 1992 ruches du district de Farafangana, 1516 sont enregistrées.

Jusqu'à présent, les produits sont principalement destinés au marché intérieur. Mais on espère que l'acquisition d'équipements ouvrira la voie au commerce à l'étranger car la qualité du miel qui sortira de l'usine sera bonne. Par ailleurs, Edgard Razafindravahy a présenté et installé officiellement, les vingt-deux membres permanents de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Sud-Est (CCI) conduits par sa présidente, Malala Murielle Razafitia. Il a souligné que ces membres permanents de la CCI seront les ambassadeurs ici et à l'étranger. Ils négocieront pour trouver des opportunités d'affaires et chercheront à faire avancer le travail du secteur privé en collaboration avec des partenaires.