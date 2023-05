Madagascar: Administration douanière - Un nouveau centre de liquidation à Ivato

Vieille dame de 200 ans, la douane n'en demeure pas moins l'un des administrations les plus modernes et efficaces du pays, ne serait-ce qu'en raison du fait qu'à elle seule, elle apporte pas moins de la moitié des recettes publiques.

Une administration douanière qui se bonifie avec le temps puisque du haut de ses 200 ans, célébrés cette année, elle enchaîne les inaugurations des nouvelles infrastructures et des matériels à la pointe de la technologie.

Révolution

A l'instar du tout nouveau centre de liquidation d'Ivato qui a été inauguré hier, en présence de la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison. Une véritable révolution quand on se rappelle la vétusté de ce bâtiment sis à la zone fret de l'aéroport et dans lequel transitent les marchandises au départ et à l'arrivée de l'aéroport. Tous les bureaux ont été, en effet, rénovés et dotés de nouveaux mobiliers répondant aux normes. « Ces nouvelles infrastructures sont, avant tout, destinés aux clients » a déclaré le receveur du bureau des douanes de Madagascar. Une manière de dire que l'heure n'est plus au concept de la « douane-gendarme » mais d'une administration qui met un point d'honneur sur la qualité des services aux institutions, partenaires et surtout les particuliers et les opérateurs économiques usagers de l'administration douanière. Une douane en pleine mutation grâce à son plan stratégique et ses 31 programmes de modernisation. « La modernisation concerne aussi bien les infrastructures que le renforcement de capacité des ressources humaines » a déclaré le DG des Douanes Lainkana Zafivanona Ernest.

Gain de temps

A propos d'infrastructures justement, le nouveau centre de liquidation d'Ivato est doté de matériels informatiques et audiovisuels, notamment des caméras de surveillance permettant, par exemple, au liquidateur de procéder à un contrôle, sans avoir à se déplacer. Ce qui permet un gain de temps considérable dans le processus de dédouanement. « Grâce à ces infrastructures, on a plus de fluidité et d'efficacité dans le traitement des dossiers » selon toujours le DG des Douanes. La ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a, quant à elle, indiqué que ce nouveau bureau de liquidation et de surveillance permettra de booster la performance douanière grâce, notamment à l'utilisation des technologies numériques et de la digitalisation. « C'est l'une des concrétisations du Velirano N°10 du Président de la République sur la modernisation » a-t-elle précisé. Notons que le bureau des douanes de Toamasina a été le premier à être doté d'un nouveau centre de liquidation. L'objectif est, à terme, d'équiper de la même manière, tous les bureaux des douanes du pays.