Madagascar: Tradition - L'Alahamadibe rafle les suffrages

La célébration du nouvel an malgache Alahamadibe a été clôturé hier. Sur ce tous les pratiquants et adeptes de cette tradition malgache se sont réunis à l'IKM Antsahavola. Le but de cette réunion est déjà de remercier les invités et tous ce qui ont assisté au rituel à Mangabe Ambohimanga le 20 avril et dans tous les autres vohitra comme Anosimanjaka, Ankaratra et Antehiroka.... Pendant cette cérémonie de clôture, des photos prises et marquant la célébration ont été exposés à l'IKM Antsahavola. « C'était une célébration unique. Tous les descendants des rois et reines sont tous venus raviver les flammes, comme le dit si bien notre slogan mamelo-maso fa tsy mamorona», lance Hagamainty un représentant de l'association Famohazana et adepte de l'Alahamadibe.

Alakaosibe

« Pour le nouvel an Alahamadibe 2024, la date reste encore à définir, même chose pour le lieu où aura lieu la grande célébration, il faut d'abord prier avant de définir les dates et les lieux. Mais le plus certain c'est que la cérémonie peut avoir lieu n'importe où dans les vohitra de la grande île », d'après Lovaharisoa Vololompandresena, présidente du groupe Famohazana. Tous les vohitra de Madagascar participent à ce rituel mais ce sont les Merina qui sont nombreux. Ce sera pendant le mois de l'Alakaosibe que les dates et lieux du rituel seront définis. C'est l'Association ASINA du vohitra Ankaratra qui a remporté le prix de la meilleure photo pendant l'Alahamadibe. Cette réunion a été organisé pour faire une évaluation sur cette célébration du nouvel an Alahamadibe. Le 20 avril 2023 était la 462e célébration du nouvel an Alahamadibe.