Madagascar: Football - Jeux de la francophonie - Les trente joueurs présélectionnés dévoilés

Madagascar participera à la neuvième édition des Jeux de la francophonie, qui se déroulera du 28 juillet au 6 août prochain, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La liste des 30 joueurs présélectionnés a été dévoilée, hier.

La neuvième édition des Jeux de la francophonie se tiendra à la capitale congolaise, à Kinshasa, du 28 juillet au 6 août. La direction technique nationale a détecté une liste de trente joueurs présélectionnés qui a été dévoilée, hier. Des joueurs de moins de 20 ans capables de défendre l'honneur de la Grande Ile pour ce rendez-vous phare. Ces jeunes garçons ont été détectés durant la première phase de la coupe des sélections régionales. Il y a aussi des joueurs qui ont brillé lors du championnat national pro league, des autres écoles de foot à Madagascar et quelques expatriés qui ont rempli les critères pour intégrer l'équipe nationale. La plupart de ces jeunes ont suivi un regroupement au Centre Technique National Carion. Au total, sept internationaux malgaches en l'occurrence, Tsilavo Andrianarimihamina, gardien de but (Toulon Football Académie), Tahiry Hounsa, gardien de but (FC Robretieres France), Giani Ferron, défenseur central (Us Torcy), Davidson Gueguen, défenseur central (Stade Lavallois), El Hadari Raheriniaina, milieu offensif (St-Michel Seychelles), Amada Chabani, milieu offensif (AS Meudon France), et Rayan Rakotoarison, milieu offensif (IS Selongey France)renforcera l'équipe des Barea U20. Selon l'explication de la DTN, cette pré-liste était déjà entre les mains de l'organisateur des jeux ce 23 avril dernier. La liste définitive des joueurs qui pourraient défendre la couleur du pays sera publiée le 20 juin prochain.

Le basketball féminin, et sept sports individuels à savoir le judo, le tennis de table, l'athlétisme, le handisport, les luttes libres et africaines et le cyclisme sur route sont aussi au programme de l'évènement. En effet, la coupe des sélections régionales U19, deuxième phase, débute aujourd'hui pour se terminer le 10 avril dans deux sites à savoir Mahajanga et Ihosy. Les joueurs dans la pré-liste rejoignent ses coéquipiers pour poursuivre le championnat. Pourtant, cette compétition majeure entre également dans la détection des équipes nationales au tournoi Council of Southern Africa Football Associations (COSAFA) U20, prévu au mois d'octobre. La grande finale aura lieu dans la capitale le dimanche 14 mai.

Pré-liste des Barea U20 :

Gardien de but : Tsilavo Andrianarimihamina, Jhonito Moro, Tahiry Hounsa.

Défenseurs : Ibrahim Todivelonarison, Julio Mizamanana, Mathys Djavojotombo, Gatien Notahiny, Amboara Andriniana, Akram Nordia Tombo, Giani Ferron, Davidson Gueguen, Fenosoa Andrianiaina, Mirahalahy Rakotoson.

Milieux : Enzo Harry Randrianaivo, Ismael Randriamahazo, Ismael Rahajason, Jimmy Rakotoniaina, El Hadari Raheriniaina, Amada Chabani, Rayan Rakotoson, Jimmy Randriamanonjara, Egyptien Andriazafisoa.

Attaquants : Zafinera Zonekely, Dominique Nomenjanahary, Nambinintsoa Ramahazomanana, Jhone Razafimanana, wkennedy Mamonjisoa, Jakira Bine, Daurlin Razafindeamarojaona, Floriant Arson