Madagascar: « Peace Corps » - Prestation de serment de 21 nouveaux volontaires

Vingt-et-un jeunes américains ont suivi les traces des 1 500 volontaires du Corps de la Paix qui ont déjà travaillé à Madagascar. Ils seront présents essentiellement dans les Centres de santé de base en tant que conseillers en santé.

Soutien à l'amélioration de la santé maternelle et infantile. C'est la mission principale des 21 nouveaux volontaires du « Peace Corps » ou Corps de la Paix qui ont prêté serment hier à la Résidence de l'Ambassadeur des Etats-Unis à Ambaranjana. Ils participeront également à la promotion de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ainsi qu'à l'amélioration de la santé reproductive des jeunes. Ils travailleront dans plusieurs localités du pays tout en étant des conseillers en santé qui soutiendront le travail des Centres de santé de base (CSB) pour améliorer la santé maternelle et infantile pendant deux ans .

Ces volontaires ont suivi 12 semaines de formation sur la langue et la culture malgache et ont séjourné chez des familles malgaches à Mantasoa, selon le directeur du « Peace Corps » à Madagascar, Brett Coleman. « Plus de 1 500 volontaires ont travaillé à Madagascar depuis l'année 1993 dans les trois secteurs d'intervention de Peace Corps. C'est la première fois que des volontaires du secteur de la santé prêtent serment depuis l'évacuation de mars 2020 et que des volontaires sont présents dans ces trois secteurs », a-t-il déclaré. 35 nouveaux stagiaires volontaires sont encore attendus à Madagascar en septembre pour soutenir les initiatives locales en matière d'agriculture.

Changements

Depuis leur arrivée à Madagascar en février, ces volontaires se sont déjà attachés à la culture et au peuple malgache. Leur séjour dans le pays leur a permis d'apprendre davantage sur le mode de vie des familles malgaches et leurs valeurs mais ils ont pu aussi montrer en retour le meilleur de l'Amérique. « Les familles qui nous ont accueillis à Mantasoa sont devenus nos familles. Moi particulièrement, je m'attache beaucoup à Madagascar puisque c'est ma troisième visite dans la Grand Ile. Les échanges avec le peuple malgache ont changé ma vie et m'ont également permis d'apprendre la culture malgache », témoigne Nada Mannai.

Julia Leone quant à elle n'a pas manqué d'exprimer son empressement de rejoindre son lieu d'affectation afin d'apporter des changements positifs dans son domaine d'intervention. « J'ai hâte de travailler dans les zones rurales et de voir de nouveaux horizons. Le mauvais état des infrastructures routières constitue encore un obstacle dans l'accès aux services de santé de base».